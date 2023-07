Mesmo com concorrência no mercado, o Google Maps domina de forma completa na sua área de atuação. É uma das apps mais usadas nos smartphones e até no browser, sendo útil e importante para todos. A Microsoft, Meta, Amazon e TomTom querem criar uma alternativa aberta ao Google Maps e já têm os seus dados acessíveis.

Querem criar uma alternativa ao Google Maps

Apesar de ser um serviço aberto a todos e gratuito, o Google Maps acaba por gerar informação útil para os seus criadores. A gigante das pesquisas lucra com este serviço e controla toda a informação que ali está presente e acessível para ajudar os utilizadores.

Este volume de informação, que recolhe em todo o planeta, dá-lhe uma vantagem única face a qualquer um que queira lançar uma proposta similar. É informação essencial e que qualquer serviço precisa para poder vingar e oferecer uma proposta de qualidade e com detalhe.

Para colmatar esta necessidade e alavancar todos os que quiserem criar as suas apps, a Microsoft, Meta, Amazon e TomTom prepararam um conjunto de dados que qualquer um pode usar de forma gratuita. O conjunto inicial inclui informações mundiais para mais de 59 milhões de lugares, 780 milhões de edifícios únicos, dados rodoviários do OpenStreetMap e fronteiras.

Dados incluem quase 60 milhões de lugares em todo o mundo

Microsoft, Meta, Amazon e TomTom oferecem informação

Os próximos lançamentos incluirão mais dados abertos e uma maior interoperabilidade. Vai promover o uso de um sistema de identificação estável que ajudará os construtores de mapas a adicionar conteúdo de forma consistente.

O grupo destas empresas é chamado de Overture Maps Foundation e foi formado discretamente em dezembro de 2022. Na partilha de informação feita agora, afirmam que este lançamento de conjunto de dados público será o primeiro a ajudar a "permitir produtos de mapas abertos interoperáveis ​​atuais e de próxima geração".

Quem quiser descarregar e usar os primeiros dados já o pode fazer neste link. Além disso, esta será uma informação que será atualizada e melhorada ao longo do tempo, com mais pontos e mais informação geográfica do máximo de locais. Daqui será possível criar alternativas verdadeiramente abertas ao Google Maps, com espaço para serem apresentadas outras funcionalidades e outras capacidades.