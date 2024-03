Amazon Web Services (AWS) – Como começar a usar?

O Amazon Web Services, tal como o nome sugere, é um conjunto de serviços/funções que estão disponíveis via Web. Com o Amazon Web Services pode criar serviços de computação, serviços de armazenamento, serviços blockchain, containers, etc.

"AWS" é a sigla para "Amazon Web Services", que é a plataforma de serviços de computação na nuvem disponibilizados pela Amazon. Esta plataforma é bastante utilizada por empresas e programadores para alojar apps, sites e sistemas de forma escalável e confiável.

Crie uma conta na plataforma Amazon Web Services

Criar uma conta na plataforma Amazon Web Services não é difícil. No entanto, leva algum tempo e até é solicitado informações do cartão bancário. É possível criar uma conta gratuita e usar os serviços de forma gratuita durante um período prolongado de tempo. Pode criar uma conta gratuita aqui.

Aquando do pedido dos dados da conta, sugerimos que criem um cartão virtual, usando, por exemplo, a função MB Net do MB WAY - ver aqui.

Já quase na reta final da criação da conta, é pedido para indicar qual o plano de suporte que pretende. Para este tutorial vamos escolher Suporte Basic - gratuito.

Depois de tudo feito com sucesso, receberá a mensagem que a sua conta foi criada com sucesso.

E está feito. Depois da criação da conta, é só escolher que tipo de serviço pretendem implementar na Amazon Web Services. Os serviços são variados, mas sugerimos que comece por criar uma simples máquina neste serviço. Num próximo tutorial ensinamos como fazer.

