Pela privacidade, Airbnb proíbe as câmaras de segurança em espaços interiores

Pelo conceito em que baseou a sua atividade, a Airbnb precisa de estar amplamente atento à privacidade de todos os utilizadores, desde os hóspedes aos anfitriões. Assim sendo, numa atualização dos seus termos, a empresa decidiu proibir a utilização de câmaras de segurança em espaços interiores.

Se é utilizador do TikTok ou adepto dos Reels, já deve ter-se cruzado com vídeos de pessoas a procurar - e a encontrar - câmaras ocultas em alojamentos. De facto, esta problemática tem sido reforçada, nos últimos anos, com utilizadores do Airbnb a depararem-se com dispositivos de vídeo ocultos, numa clara violação da sua privacidade.

No sentido de priorizar o bem-estar da comunidade de viajantes que utiliza regularmente a aplicação, a Airbnb atualizou a sua política, proibindo as câmaras de segurança no interior de casas ou apartamentos de aluguer temporário. A medida será implementada globalmente, afetando todos os alojamentos da aplicação.

Airbnb quer priorizar a privacidade dos hóspedes

Anteriormente, a Airbnb permitia a instalação de câmaras de segurança em espaços interiores, mas estas tinham de ser limitadas a áreas comuns, como cozinha, sala de estar ou corredores. A utilização de tais dispositivos nas casas de banho ou nos quartos já era proibida.

Apesar da permissão, os anfitriões dos alojamentos temporários tinham de informar os hóspedes sobre a presença das câmaras, e estas tinham de estar claramente visíveis.

Segundo Juniper Downs, responsável pela política da comunidade e parcerias da empresa, a decisão foi tomada depois de consultar hóspedes, anfitriões e especialistas em privacidade.

Para que os anfitriões tenham tempo de concretizar as alterações necessárias, a Airbnb implementará a proibição a partir do dia 30 de abril.

Apesar da proibição das câmaras interiores, a Airbnb continuará a permitir monitores de decibéis, para que os anfitriões possam garantir que não estão a decorrer festas nem incidentes. Pelo que foi esclarecido, devem continuar a ser instalados nas zonas comuns, e a sua presença e localização devem continuar a ser comunicadas. Obviamente, não podem gravar ou transmitir sons ou conversas que ocorram nos alojamentos.