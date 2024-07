Recebeu um e-mail da Polícia Judiciária? Deve ser falso

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), no âmbito da sua atividade preventiva, alertou recentemente para a circulação de mensagens falsas em nome da Polícia Judiciária e do seu Diretor.

A nível nacional, através de correio eletrónico, circulam mensagens com conteúdo abusivo com logótipo de várias entidades associadas ao combate do crime, como é o caso da Polícia Judiciária.

Os cidadãos recebem no seu email pessoal ou institucional mensagens de correio eletrónico que mencionam no assunto expressões como “convocação”, “mandato”, “acusação contra você”, “processo judiciário”, entre outros títulos do mesmo género.

No corpo da mensagem, os autores das mensagens ameaçam com medidas de prisão, multa pelo cometimento de crimes de pornografia infantil, pornografia computorizada, ciberpornografia, entre outro tipo de ameaças. Estas mensagens são falsas!

A Polícia Judiciária recomenda :