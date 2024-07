Esta funcionalidade vai tornar o menu Iniciar do Windows 11 realmente bom

De facto, o menu Iniciar do Windows 11 não é o melhor. Alguns utilizadores até já tentaram voltar para versões anteriores da funcionalidade. Felizmente, parece que a Microsoft ainda não fechou o design do menu Iniciar, pois está a adicionar uma nova opção que pode torná-lo realmente útil.

Ver as suas aplicações por categorias poupar-lhe-á algum tempo

Existem muitas aplicações de terceiros de substituição do menu Iniciar que adicionam funcionalidades que a Microsoft nunca conseguiu fazer. Mas, agora, o Windows 11 está a receber uma opção bastante comum destas apps - a opção de visualizar por categoria - algo que será útil para vários utilizadores.

Há evidências de que a Microsoft está a trabalhar numa visualização por categoria no menu Iniciar, que classifica todas as suas aplicações sob temas específicos. Esta foi detetada como parte da última compilação do Windows 11 Beta, mas não encontrará essa funcionalidade como parte das notas do novo patch.

Isto acontece porque a Microsoft ainda está a trabalhar na funcionalidade, portanto, ela não foi lançada oficialmente. Independentemente disso, ainda pode forçá-la a aparecer se ajustar o seu SO para a versão 22635.3930.

A nova funcionalidade foi detetada pela conta do X phantomofearth, que tem feito um excelente trabalho a descobrir estes tesouros escondidos. Desta vez, descobriram a visualização por categorias no menu Iniciar e forneceram instruções sobre como ativá-la, embora de uma forma semi-acabada.

https://twitter.com/phantomofearth/status/1811860903903494318

Microsoft tem trazido coisas boas e más para o Windows 11

Nos últimos tempos, parece que a Microsoft tem inundado os utilizadores com o bom e o mau...

Por um lado, temos funcionalidades interessantes como a visualização por categorias que tornam o menu Iniciar muito mais útil.

Por outro lado, a empresa também tem enchido o menu Iniciar do Windows 11 com anúncios, o que tem irritado muitos utilizadores. E com aplicações como Start11 e StartAllBack fornecendo aos utilizadores uma excelente alternativa, a gigante de Redmond precisa realmente de entregar mais acertos do que erros se quiser que as pessoas usem sua funcionalidade default.

