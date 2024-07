França confirma investigação à Nvidia por práticas anticoncorrenciais

Após ter sido noticiado que a Nvidia estaria sob o radar da autoridade da concorrência de França, sabe-se agora que a fabricante de chips, que explodiu em popularidade nos últimos tempos, está a ser alvo de uma investigação por práticas anticoncorrenciais.

A Nvidia tem beneficiado largamente da popularidade da Inteligência Artificial (IA), estando, hoje em dia, a par de gigantes tecnológicas como a Apple e a Microsoft em matéria de valorização de mercado. De facto, o crescimento tem sido impressionante.

Apesar do sucesso, a autoridade francesa da concorrência confirmou, esta segunda-feira, que está em curso uma investigação à fabricante de chips por alegadas práticas anticoncorrenciais. À Reuters, o presidente da autoridade, Benoit Coeure, revelou que a Nvidia será acusada "se a investigação for profícua".

Nvidia alvo de investigação por práticas anticoncorrenciais

No início deste mês, a agência noticiosa havia partilhado, citando pessoas com conhecimento direto do assunto, que a Nvidia estaria prestes a ser acusada pelo regulador antitrust francês.

Num relatório publicado na mesma altura sobre a concorrência no setor da IA generativa, a autoridade francesa manifestou preocupações quanto à dependência do setor do software de programação de chips CUDA da Nvidia, o único sistema que é 100% compatível com as GPU que se tornaram essenciais para a computação acelerada.

A mesma autoridade citou, também, o desconforto com os recentes investimentos da Nvidia em fornecedores de serviços de nuvem focados em IA, como a CoreWeave.

Se violarem as regras antitrust francesas, as empresas arriscam multas que podem atingir 10% do seu volume de negócios anual global. Apesar disto, podem fazer concessões para evitar sanções.

No ano passado, num documento regulamentar, a Nvidia revelou que as autoridades reguladoras da União Europeia, China e França tinham pedido informações sobre as suas placas gráficas.