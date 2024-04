Era inevitável! Os anúncios estão a chegar ao Menu Iniciar do Windows 11 e agora para todos

A Microsoft tem mostrado o hábito de colocar anúncios em locais pouco esperados e o Windows 11 vai agora ter esse tratamento. A mais recente atualização traz uma novidade que poucos queriam. A partir de agora temos no Menu Iniciar a recomendação de apps da loja da Microsoft, uma forma clara de publicidade.

Anúncios estão a chegar ao Windows 11

Esta era uma novidade que a Microsoft esteve a testar nas últimas semanas. No programa Insider, a gigante do software resolveu experimentar a chegada dos anúncios ao Menu Iniciar, algo que já fez no passado em outras áreas. Não foi naturalmente bem recebido, mas aparentemente os testes decorreram como o esperado.

Agora, e com o lançamento da atualização KB5036980, os utilizadores vão passar a ter presentes estas "recomendações" de apps. A origem destas propostas vem de uma lista de apps que estão na Microsoft Store e que é tratada por um "pequeno conjunto de programadores selecionados".

Estes anúncios são projetados para ajudar os utilizadores do Windows 11 a descobrir mais apps, que os podem depois ajudar. Claro que esta presença acabará por beneficiar em grande parte os programadores que a Microsoft tenta convencer a criar mais propostas para o Windows.

Simples de esconder do Menu Iniciar

Felizmente, os utilizadores vão poder desativar os anúncios, ou “recomendações”, como a Microsoft os chama. Após instalada a atualização KB5036980, bastará aceder à Configurações> Personalização> Iniciar e desativar a opção "Mostrar recomendações para dicas, promoções de aplicativos e muito mais".

Importa destacar que esta atualização irá chegar a todos os utilizadores que têm o Windows 11 instalado. Por agora, o KB5036980 é uma atualização opcional, mas a Microsoft vai começar a distribuí-lo para todas as máquinas com Windows 11 nas próximas semanas.

A decisão da Microsoft de apresentar anúncios no Menu Iniciar do Windows 11 segue outras situações similares que aconteceram no passado. Estes foram vistos no ecrã de bloqueio do Windows 10 e no Menu Iniciar. A Microsoft também testou anúncios no Explorador de Ficheiros do Windows 11 no ano passado, antes de os desativar e alegar que o teste "não se destinava a ser publicado externamente".