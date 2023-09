O Windows tem algumas particularidades que deixam os utilizadores perplexos, principalmente pela forma como acontecem. Isso pode agora ser visto, num novo bug que foi descoberto. Curiosamente, e ao contrário do esperado, este acaba por tornar o Windows 11 muito mais rápido. Saiba como o pode aproveitar.

Para lá das novas funcionalidades ou das melhorias que vão surgindo, os utilizadores do Windows querem principalmente que a Microsoft o torne mais rápido. Claro que a isso querem também que se torne mais fiável e com um desempenho que seja melhor que qualquer outra proposta.

Esta capacidade parece agora ter chegado ao Explorador de Ficheiros do Windows 11 e vem de onde não era esperado. Surgiu de forma aleatória e resulta de um simples bug neste componente. Já foi testado de forma exaustiva e garante que este fica mais rápido e torna o próprio sistema da Microsoft igual.

Did you know you can speedup explorer by use of bugs?



Turns out switching in and out of full screen mode (F11) noticeably improves load times!



Wish this was the performance we get out of box.



(Yes navbar breaks.. tho navbar shouldn't cause such a huge snappiness regression..) pic.twitter.com/GObybf1C8q