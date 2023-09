Desde que os seus problemas com os EUA começaram que a Huawei se comprometeu a criar as suas soluções, em especial as que se referem a software e a serviços. É assim que surge o HarmonyOS, o sistema operativo da marca. Este poderá ganhar uma versão para PC que será lançada já em 2024.

O HarmonyOS vai chegar aos PCs em 2024

A batalha da Huawei pela sua independência tem sido ganha pela empresa. Depois de apresentar o HarmonyOS para os smartphones, a marca tem conseguido usar este sistema operativo em toda uma vasta gama de outros equipamentos. Aqui temos presentes não apenas os tablets, mas também os smartwatches e outras propostas.

Agora surge a confirmação de que o HarmonyOS irá ganhar em breve mais um campo onde poderá mostrar as suas capacidades. Esta confirmação vem do antigo responsável máximo do departamento de software para consumidores, tendo sido publicada na rede social Weibo.

Huawei já prepara a sua proposta

Quando confrontado com a questão "teremos o HarmonyOS para PC no próximo ano", colocada por um utilizador, a sua resposta foi taxativa. Declarou que sim, sem, no entanto, adiantar mais informações sobre a forma como será lançado e em que mercados irá ser usado.

A chegada do HarmonyOS para os PCs pode representar um passo importante para a Huawei, em especial para a sua linha de computadores pessoais, onde tem estado a investir. Com a chegada do seu software proprietário, a marca pode simplesmente deixar de usar o Windows.

Sistema operativo para os PCs da marca?

Em fevereiro deste ano, um programador chinês testou a versão 3.2 Beta 3 do HarmonyOS para PCs com bons resultados. Do que foi relatado, este sistema da Huawei respondeu com precisão aos comandos do rato, mas alguns drivers gráficos e de som ainda precisavam de ser desenvolvidos.

A Huawei volta a mostrar a sua resiliência e a capacidade de adaptação. Depois de trazer o HarmonyOS para tantas plataformas, procura agora chegar aos PCs e a novos utilizadores, com uma proposta que fará uso dos seus serviços e que irá interligar todos os equipamentos da marca, como já o fez.