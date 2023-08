Nova consola AYANEO Kun deve chegar ao mercado a partir de 999 dólares

O mercado dos jogos sempre foi um dos mais rentáveis em todo o mundo e quem já cá anda há mais anos conseguiu acompanhar a incrível evolução deste segmento. Atualmente tem havido um foco especial nas consolas portáteis e em breve chegará a nova AYANEO Kun. De acordo com as informações, esta consola vai chegar ao mercado por um preço que começa nos 999 dólares. Vamos conhecer melhor o que ela pode oferecer.

Consola AYANEO Kun pode chegar desde 999 dólares

A marca AYANEO já não é propriamente uma novidade no mercado dos jogos eletrónicos. Já aqui temos escrito e revelado vários modelos das suas consolas, como a Next, Next Pro e a Geek.

Mas há agora um novo equipamento da empresa chinesa, estamos a falar da consola portátil AYANEO Kun. De acordo com os detalhes, esta consola virá equipada com um ecrã IPS de grandes dimensões, nomeadamente 8,4 polegadas, resolução Quad HD+ de 2.560 x 1.600 pixels e brilho máximo de 500 nits. No fundo, são características semelhantes às que a também chinesa Lenovo Legion Go oferece. Para já não há informações sobre a taxa de atualização, mas estima-se que esta ronde os 60 Hz.

A AYANEO Kun conta com um APU AMD Ryzen 7 7840U com TDP entre 15W a 54W. Este chip é baseado na arquitetura AMD Zen 4 e traz 8 núcleos e 16 threads de processamento, com uma frequência base de 3,30 GHz e turbo de 5,10 GHz. Os gráficos ficam a cargo de uma AMD Radeon 780M com frequência de 2,70 GHz.

No que refere à capacidade de RAM, este APU estará disponível em variantes de 16 GB, 32 GB ou 64 GB e contará com as opções de armazenamento SSD NVMe de 512 GB, 1 TB, 2 TB ou 4 TB. A bateria é de 75 Wh, pesa 900 gramas tem como dimensões 312 x 133 x 22 mm.

Quanto ao hardware, o seu design caracteriza-se pelo joystick duplo, dois trackpads, gatilhos e ainda mais quatro botões adicionais na parte traseira, zona onde também existe um suporte para apoiar a consola em cima de uma superfície.

No que respeita ao preço, o modelo base começa nos 999 dólares em pré-compra, podendo ir até aos 1.949 dólares, consoante as especificações desejadas pelo jogador. Contudo, para já, ainda não foi divulgada a data de lançamento desta consola AYANEO Kun.