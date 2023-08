Baseus apresenta em Berlim os novos equipamentos! Conheça-os…

A Baseus, a multinacional de acessórios eletrónicos e dispositivos móveis, que chegou recentemente, a Portugal apresenta hoje novos equipamentos sempre com o foco na melhor experiência do utilizador. Acompanhem em direto.

Com mais de uma década de experiência, a Baseus (Base on users) promete conciliar qualidade e inovação com um design atraente, através de produtos adaptados às tendências tecnológicas e soluções sustentáveis para todos os consumidores. O foco é sempre na melhor experiencia do utilizador e também no mais baixo custo.

Shiyou He, Fundador e CEO da Baseus apresenta a empresa...

Shiyou He, Fundador e CEO da Baseus, foi o primeiro a subir ao palco para dar a conhecer o caminho da Baseus e para dar a conhecer algumas estatísticas ao nível de patentes, países onde a marca já tem representação. Como informamos, a Baseus - multinacional de acessórios eletrónicos e dispositivos móveis chegou recentemente ao território nacional... e promete, tendo em conta os interessantes equipamentos eletrónicos que produz.

É hora de conhecer os novos produtos... de carregamento

Bastiaan Nottron subiu ao palco para dar a conhecer os novos produtos na área do carregamento e armazenamento de energia.

Baseus Digital Fast Gan Charger

Um dos primeiro produtos a ser apresentado foi o Baseus Digital Fast Gan Charger com a capacidade para carregar de forma rápida até 5 dispositivos em simultâneo. O equipamento tem um painel com informações e há também uma app para que acompanhe o estado de carregamento.

Power bank inteligente Blade 2

Outra das novidades é o power bank inteligente Blade2, com 65 W que vem também com um pequeno LED para que possa acompanhar o estado de carregamento e também a autonomia do power bank. Através da app disponível, que emparelha por bluetooth, é possível personalizar o ecrã da Power Bank ao nível de cores, mensagem e até informação.

Baseus PowerCombo Tower Power Strip

A marca de acessórios apresentou também a Baseus PowerCombo Tower Power Strip com 100 W. Trata-se de uma "torre" de carregamentos rápidos. Tem tomadas de energia "normais" e também 4 portas USB, sendo que duas são USB tipo C.

BASEUS NEBULA SERIES GAN AC EV CHARGER

Um dos produtos mais esperados foi também apresentado pela marca. Trata-se de uma bateria de carregamento para veículos elétricos com tecnologia GaN-Charging.

Destaque para a capacidade de monitorização e controlo remoto através de uma simples aplicação.

Baseus Eli Sport 1

Uma das novidades ao nível do áudio são os novos earphones Baseus Eli Sport 1. Estes equipamentos têm um design simples, compacto e skin-friendly. Oferecem uma autonomia de 8 horas e a caixa garante autonomia para mais 30 horas. Possui ainda um cabo que tem duas funções: a primeira é por uma questão de segurança (para não perder os earphones) e a segunda é o facto do cabo de silicone "brilhar" durante a noite, o que é interessante funcionalidade, por exemplo, para quem corre.

Nos próximos tempos o Pplware irá certamente testar estes novos equipamentos. Estejam atentos ao Pplware e veja o direto que está publicado no nosso Facebook, aqui.