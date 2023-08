Índia encontra oxigénio na Lua

No passado dia 23 de agosto, a missão espacial da Índia, Chandrayaan-3, concluiu com sucesso o pouso no Polo Sul da Lua. Não tardou para que os resultados aparecessem. A sonda encontrou oxigénio, cálcio, enxofre e outras substâncias no nosso satélite natural.

Índia torna-se no primeiro país a alunar no seu Polo Sul da Lua

Estes componentes não são desconhecidos das muitas missões que anteriormente orbitaram e alunaram no satélite. Contudo, agora foi a vez do veículo lunar indiano detetar a presença de oxigénio. Com isso iniciou a procura de hidrogénio no âmbito da missão Chandrayaan-3, segundo a agência espacial do país.

Conforme correu mundo, a Índia tornou-se o quarto país a conseguir uma aterragem suave na Lua e o primeiro a atingir o seu Polo Sul, depois de ter aterrado na semana passada. A missão visa descobrir quais os minerais presentes na superfície lunar, para além de procurar água.

De acordo com a Organização Espacial e de Investigação Indiana (ISRO), a tecnologia a bordo do rover efetuou as primeiras medições in situ sobre a composição elementar da superfície lunar perto do Polo Sul. Para além de confirmar a presença de enxofre na região - algo que não era possível com os instrumentos a bordo das sondas - o instrumento de espetroscopia de rutura induzida por laser (LIBS) detetou oxigénio e uma série de outros minerais.

A LIBS é uma técnica científica que analisa a composição dos materiais expondo-os a impulsos laser intensos. Um pulso de laser de alta energia é focado na superfície de um material, como uma rocha ou um solo. O impulso de laser gera um plasma extremamente quente e localizado. A luz do plasma recolhida é resolvida espectralmente e detetada por detetores como os dispositivos de carga acoplada. Uma vez que cada elemento emite um conjunto caraterístico de comprimentos de onda de luz quando se encontra num estado de plasma, a composição elementar do material é determinada."

Explicou a agência num comunicado.

O solo lunar é muito rico

As análises iniciais revelaram também a presença de alumínio (Al), cálcio (Ca), ferro (Fe), crómio (Cr), titânio (Ti), manganés (Mn) e silício (Si).

O rover de 26 kg, chamado Pragyan ("Sabedoria" em sânscrito), percorrerá a superfície lunar a uma velocidade de cerca de 1 cm por segundo, enquanto envia dados para o módulo de aterragem, que serão depois transmitidos para o Chandrayaan-2 em órbita.

Ao atingir o território lunar desconhecido do Polo Sul da Lua, a Índia conseguiu um feito que nenhum outro país conseguiu igualar.

O módulo de aterragem russo Luna-25 tentou aterrar poucos dias antes, mas uma manobra orbital falhada resultou num acidente que pôs fim à missão.

Depois de ter revelado o seu objetivo de lançar uma missão tripulada de três dias na órbita da Terra, a ISRO também elaborou planos para trabalhar com os EUA naquela que seria a primeira missão da Índia à Estação Espacial Internacional no próximo ano.

Alimentar a descoberta

A procura de água congelada pelo rover poderá conduzir a uma fonte de água potável para os futuros astronautas e poderá mesmo desempenhar um papel fundamental, na prática da Utilização de Recursos In Situ (ISRU) - a utilização de materiais locais para apoiar a exploração humana.

A ISRU há muito que é considerada como uma forma possível de reduzir a dimensão da carga útil que tem de ser lançada da Terra para explorar um corpo planetário.

De acordo com o Universe Today, custa cerca de 10 mil euros colocar apenas 1 kg no espaço. Ao aproveitar a ISRU, estes custos poderiam ser significativamente reduzidos. A Iniciativa de Inovação da Superfície Lunar (LSII) da NASA foi lançada para desenvolver capacidades transformadoras para a exploração da superfície lunar.

Ao centrar-se na utilização de recursos espaciais para a exploração do espaço profundo, a agência prevê a criação de uma "economia espacial vibrante" com utilidades e produtos de apoio.

Isto inclui o mapeamento da superfície da Lua à escala do metro para exploração mineira comercial. O regolito criado durante o processo de extração poderia ser utilizado como matéria-prima derivada in situ para projetos de construção, enquanto os elementos e materiais têm potencial para serem aproveitados para a produção e armazenamento de energia de vários megawatts.

A água encontrada na Lua também pode ser utilizada para cultivar alimentos, produzir oxigénio ou uma série de outros processos industriais. Ao processar o gelo de água detetado nos polos, foi também sugerida a produção de propulsores para foguetões. Isto implicaria a eletrólise da água no local para produzir hidrogénio e oxigénio antes de ser colocada em armazenamento criogénico como líquidos.