A Terra já teve muitas formas e este mapa ilustra as conceções ao longo da história

Um utilizador do Reddit partilhou uma ilustração que mostra a forma como o mundo se foi vendo, ao longo dos anos, atribuindo várias formas à nossa Terra. Veja!

Hoje em dia, a evidência científica e as imagens que recebemos, de forma muito frequente, não deixam dúvidas, relativamente à forma e organização da Terra. Ainda que exista quem questione a sua veracidade.

Contudo, o mundo não foi sempre visto assim. Há muitos muitos anos, as ferramentas eram inexistentes e, mesmo quando começaram a existir e a potencializar-se, eram demasiadamente limitadas para permitir um conhecimento visual aprimorado. As cabeças pensadoras dos nossos antepassados, apesar disso, não se continham no momento de percecionar aquilo que era, para eles, na altura, o planeta onde viviam.

Afinal, há séculos que os mapas são uma parte muito importante da nossa História, remontando a sua criação a 16 500 a.C. - ainda que os mais antigos efetivamente conhecidos tenham tido origem em tabuletas de argila babilónicas, há 3000 anos.

Os mapas são, de facto, uma ferramenta antiga, porque as primeiras civilizações sentiam a necessidade de ilustrar a forma como as suas realidades se enquadravam no planeta.

Que formas já teve a nossa Terra, segundo os mapas?

O Xataka recorda que um dos mapas mais antigos tinha o tamanho de um iPhone: o Imago Mundi é uma tábua de argila criada em 700 a.C., na Mesopotâmia, e ilustra a Babilónia dividida em dois. Na altura, o objetivo não passava por ajudar na localização, mas antes oferecer uma perceção do mundo.

Aquando da sua fase embrionária, o mapa não se queria muito preciso e pormenorizado, sendo priorizada a arte com que era conseguido. Apesar da tentativa dos romanos de desenharem o seu império - falhada, porque resultou em algo pouco realista -, foi apenas no início do século XVI que começaram a aparecer os primeiros mapas do mundo realmente realistas, pela mão do belga Gerardus Mercator, que os baseou na matemática.

Resumidamente, os mapas têm sido utilizados para um leque muito alargado de fins, sempre enquanto facilitadores: navegação, planeamento urbano, gestão de território, exploração, guerra... Assim sendo, o Visual Capitalist publicou uma ilustração feita pelo utilizador do Reddit PisseGuri82, que mostra a forma que os mapas foram tomando, pela mão e perceção do Homem, ao longo da História:

Aceda ao ficheiro do mapa, para maior qualidade, aqui, e saiba mais sobre cada uma das alturas ilustrada.