Gráficas IA da Nvidia já são vendidas na China por 64.000 euros

São uma constante as notícias sobre a Inteligência Artificial e ferramentas como o popular ChatGPT da OpenAI são cada vez mais. Como tal, o hardware para suportar estes e outros recusos são muito necessários e as informações recentes mostram que na China as placas gráficas da Nvidia para IA já são vendidas pelo incrível valor de 64.000 euros.

China já vende as GPUs IA da Nvidia por 69.000 euros

Não é espanto para ninguém que, à medida que a IA se alastra, é cada vez mais necessário aumentar a capacidade e poder de computação para que os sistemas funcionem como esperado. E também não é novidade que a Nvidia é a fabricante que, atualmente, tem o papel mais importante no desenvolvimento de hardware para a Inteligência Artificial.

No entanto, tal como aconteceu com o fenómeno da mineração de criptomoedas, também com a Inteligência Artificial têm existido notícias que mostram que há um aproveitamento por parte de algumas entidades para conseguirem lucrar com um setor que se encontra em grande crescimento.

Assim, uma vez que a China continua a enfrentar as duras sanções aplicadas pelos Estados Unidos, o que impede a exportação de chips avançados para o país asiático, a Nvidia tinha criado as placas gráficas A800 e H800 que no fundo são adaptações das poderosas A100 e H100 para o mercado chinês, mas que cumprem os requisitos aplicados pelos EUA para poderem ser vendidas no país rival.

Mas as notícias mostram que estas gráficas A800 e H800 já chegam a ser vendidos na China por 500.000 yuans, algo como 64.000 euros. Este é realmente um preço bastante elevado sobretudo quando percebemos que as versões chinesas dos gráficos IA da Nvidia custam quase 5 vezes mais do que as versões originais A100 e H100, as quais rondam os 14.000 dólares nos EUA. Mas, embora caros, estes chips são os que estão disponíveis para que as empresas chinesas consigam construir hardware dedicado à tão popular Inteligência Artificial.

