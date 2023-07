Uma caminhada ao passado: conheça todos os logótipos que a Apple já teve

A Apple é uma das empresas mais conhecidas do mundo e o seu logótipo é imediatamente reconhecível, apesar de ser relativamente simples. Este mudou várias vezes ao longo dos anos. Será que se lembra de todos?

É bastante surpreendente que o nome e o logótipo da Apple tenham conseguido adquirir um reconhecimento tão grande. Afinal, é apenas uma maçã com uma trinca e o seu nome também é algo bastante simples.

Mas deixamos a evolução do logótipo desta tão prestigiada empresa:

1976 - O primeiro logótipo da Apple

Não parece, mas este foi o primeiro logótipo da Apple. É uma ilustração a preto e branco de Isaac Newton a ler um livro debaixo de uma macieira. Segundo a história - talvez o conto mais famoso de toda a ciência - Newton viu uma maçã cair de uma árvore, o que inspirou a teoria da gravidade.

Foi desenhado por um empresário chamado Ronald Wayne, que alegadamente deixou a Apple apenas 12 dias após a fundação da empresa - embora Steve Wozniak diga que foi após alguns meses. De qualquer forma, tal como o Sr. Wayne, este logótipo não se manteve por muito tempo.

1977 - Logótipo ganha cor

Apenas um ano após a fundação da empresa, a Apple atualizou o seu logótipo para a icónica maçã que conhecemos hoje, e a palavra "apple" em minúsculas. Foi criado por Rob Janoff, um designer gráfico da agência de publicidade que a empresa contratou em 1976.

Este logótipo apresentava seis faixas de cores que significavam as capacidades gráficas a cores do Apple II. Ambas as características, a dentada e o arco-íris, permaneceriam muito para além desta iteração.

1984 - Mantém-se a cor, retira-se o nome

Sete anos mais tarde, a Apple contratou a Landor & Associates, que simplificou o logótipo para uma simples maçã de seis cores com uma dentada. As cores e a forma também foram ligeiramente atualizadas. Foi nesta altura que a empresa começou a apresentar apenas o ícone, sem apresentar o nome.

A maçã com faixas de seis cores é considerada por muitos como o logótipo "clássico" da Apple. Foi utilizado de alguma forma desde 1977 até 1998.

1998 - Alterado para preto sólido

A atualização do logótipo da Apple no final dos anos 90 foi, sem dúvida, uma mudança drástica em relação ao logótipo colorido que a marca tinha. Steve Jobs regressou à Apple em 1997, depois de ter sido forçado a sair da empresa em 1986. Uma das primeiras coisas que fez foi tentar reposicionar a empresa como uma marca de luxo e premium.

Para acompanhar a nova linha de computadores prateados da Apple, o logótipo foi alterado para preto sólido.

O ícone preto simples da Apple é um logótipo aborrecido, mas mostra o quão reconhecível a marca se tornou. Apesar de alguns tempos difíceis na ausência de Steve Jobs, a empresa ainda tinha um enorme reconhecimento, e um logótipo preto liso representava a simplicidade pela qual se tornaria conhecida na década seguinte.

2001 - Surge o efeito 3D

Em 2001, a Apple deu ao icónico logótipo um efeito 3D brilhante. Podia ser encontrado em várias tonalidades, por vezes com uma sombra, outras vezes sem.

O design do software da Apple assumiu um aspeto "skeuomorphic" - conceito de design em que os elementos digitais assumem a aparência dos seus equivalentes no mundo real - e este logótipo enquadra-se bem nesse tom.

2015 - Logótipo volta ao plano simples

O logótipo plano nunca desapareceu totalmente durante a fase 3D, mas por volta de 2015, a Apple começou a abandonar os efeitos brilhantes e voltou ao logótipo plano simples. Este é o que a empresa utiliza atualmente.

É visto principalmente em preto, branco e cinzento. No entanto, de vez em quando, é-lhe dada uma explosão de cor. Embora a forma tenha sido ligeiramente aperfeiçoada ao longo dos anos, este continua a ser essencialmente o logótipo da Apple de 1977. Isso é impressionante.

O branding da Apple

A Apple tem sido quase sempre correta. A empresa inclinou-se para o tema da maçã com o Macintosh, e o esquema de nomes "i" tornou-se tão icónico como o próprio logótipo. Um bom branding desempenha um papel importante no sucesso de uma empresa e, independentemente do que preferir, é evidente que a Apple passou no teste de branding com distinção.

