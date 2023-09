A Apple acaba de lançar as primeiras versões beta para os sistemas operativos iOS 17.1, watchOS 10.1, tvOS 17.1 e macOS 14.1. Com o novo software, apenas disponível para programadores, aparecem algumas novidades, como, por exemplo novos recursos do Apple Music e AirDrop, ou no caso do Apple Watch, o novo gesto Duplo toque no Apple Watch Series 9 e Ultra 2. Mas há mais...

Agora que o iOS 17 é o software oficial, a Apple está pronta para trazer mais novidades a serem que vai testando nestas versões beta disponíveis ao programadores, e daqui a algumas semanas, aos utilizadores beta. Assim, o primeiro iOS 17.1 beta já está disponível para iPhones com atualizações e várias novidades.

O que há de novo no iOS 17.1 beta?

O iOS 17.1 permite a possibilidade de "Adicionar às música favoritas" músicas e álbuns no Apple Music. Esta opção pode ser acedida tocando no menu de três pontos de uma música ou álbum e procurando o novo ícone "Favorito". Eventualmente, a Apple diz que o Apple Music irá gerar automaticamente listas de reprodução com todas as suas músicas e álbuns "Favoritos", mas isso não parece estar incluído no primeiro iOS 17.1 beta.

Também no Apple Music, a Apple adicionou uma biblioteca de obras de arte que o utilizador pode usar para personalizar as suas listas de reprodução. Para fazer isso, toque no menu de três pontos no canto superior direito de uma lista de reprodução e escolha "Editar".

O Apple Music usará o nome da sua lista de reprodução e o sobreporá a uma seleção de capas de álbuns que pode usar.

Como parte da introdução do iOS 17 na WWDC, a Apple disse que o AirDrop seria capaz de continuar as transferências pela Internet se os dois dispositivos fossem separados. Esta funcionalidade não foi incluída na versão inicial do iOS 17, mas o iOS 17.1 adiciona suporte.

Existe também uma nova opção nas Definições que permite optar por utilizar dados de telemóvel para concluir estas transferências AirDrop, para além de Wi-Fi.

Outro assunto que está igualmente a ser notícia é a possibilidade da app Carteira, no iOS 17.1, permitir ver os saldos dos cartões de crédito e das contas bancárias.

Mas atenção que esta funcionalidade, no entanto, só está disponível no Reino Unido.

Outras alterações:

O Apple Podcasts agora mostra corretamente a arte do capítulo em tela cheia, corrigindo um bug que estava presente no iOS 17.

O NameDrop está agora disponível no Apple Watch com o watchOS 10.1 de hoje.

E o que ainda está prometido e não foi lançado?

Como é hábito, a Apple guarda uma mão cheia de funcionalidades para ir lançando nos próximos meses, com as versões beta a mostrar e a testar essas mesmas novidades.

Listas de reprodução colaborativas do Apple Music: Convide amigos para se juntarem à sua lista de reprodução, e todos podem adicionar, reordenar e remover músicas. No Ouvir agora, pode utilizar emojis para reagir às escolhas de música. Lista de reprodução de músicas favoritas.

A nova aplicação Diário: Esta novíssima aplicação para iPhone permite-lhe escrever sobre as suas experiências, encontrar ideias significativas e deixar que as sugestões de diário e as sugestões de escrita o ajudem a começar.

Possivelmente ainda vão aparecer outras novidades que a Apple não mencionou, mas que são sempre testadas nas próximas versões beta como um bónus. Além disso, nos próximos dias poderão aparecer outras novas inclusões desta beta para o iPhone.

O que há de novo no watchOS 10.1 beta?

Um dos recursos anunciados no Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 no início deste mês foi o novo gesto Duplo toque que permite aos utilizadores interagir com o sistema sem tocar no ecrã. No entanto, a Apple disse que este recurso não estaria disponível no lançamento e chegaria ainda este ano. Com watchOS 10.1 , os utilizadores poderão usar o novo gesto.

Com o Duplo toque, os utilizadores do Apple Watch Series 9 e Ultra 2 podem tocar duas vezes com o polegar e o indicador para desencadear ações específicas no watchOS. Por exemplo, o gesto pode ser usado para ignorar notificações, adiar alarmes e atender chamadas.

A Apple diz que os algoritmos aprimorados do novo chip S9 dentro dos novos modelos do Apple Watch são capazes de detetar a "assinatura única de pequenos movimentos do pulso e mudanças no fluxo sanguíneo quando o dedo indicador e o polegar executam um toque duplo". Mesmo assim, quem comprou um Apple Watch Series 9 ou Ultra 2 pode ter notado que ainda não há como ativar este recurso.

Isso vai mudar com o watchOS 10.1, que já está disponível para programadores com esta versão beta. Segundo informações, foi encontrado o código na nova versão beta que confirma que o novo gesto Duplo toque chega com watchOS 10.1 para aqueles com os modelos mais recentes do Apple Watch. No entanto, ainda não há opção para ativar o novo gesto no beta 1.

Além destas veesões, a Apple lançou igualmente as betas do iPadOS 17.1, tvOS 17.1 e macOS 14.1. Iremos futuramente disponibilizar as alterações que foram introduzidas também nestes sistemas operativos.