O lançamento do iOS 17.3 nas versões beta teve um percalço que deixou muitos utilizadores irritados. Apesar do bug na versão beta 2, a empresa deu a volta ao assunto e as versões seguintes já deram a estabilidade usual. Agora está disponível a RC do iOS 17.3 e na próxima semana está cá fora a versão final. Junto com esta versão saiu também a RC para iPadOS 17.3, macOS 14.3, watchOS 10.3 e tvOS 17.3.

O primeiro release candidate (RC) do iOS 17.3 já está disponível para utilizadores do iPhone que estão habilitados a receber as versões beta de programadores. A maior novidade é a Proteção de dispositivos roubados. Esta funcionalidade quer introduzir uma nova forma de barrar o acesso à palavra-passe mestra que dá acesso ao interior do iPhone e de tudo, praticamente.

Nesta versão está disponíveis já a notas de lançamento oficiais para iPadOS 17.3, macOS 14.3, watchOS 10.3 e tvOS 17.3 versões RC.

iOS 17.3: O que há de novo?

Proteção de dispositivos roubados

A Proteção de dispositivos roubados aumenta a segurança do iPhone e do Apple ID ao exigir o Face ID ou o Touch ID, sem recurso a código de acesso, para efetuar ações específicas.

O Atraso de segurança requer o Face ID ou Touch ID, uma hora de espera e, em seguida, uma autenticação biométrica adicional bem sucedida antes de poder efetuar operações sensíveis, como alterar o código de acesso do dispositivo ou a palavra-passe do Apple ID

Ecrã de bloqueio

O novo papel de parede do Unity homenageia a história e a cultura negras em comemoração do Mês da História Negra

Música

Colaborar em listas de reprodução permite-lhe convidar amigos para se juntarem à sua lista de reprodução e todos podem adicionar, reordenar e remover músicas;

As reações de emoji podem ser adicionadas a qualquer faixa de uma lista de reprodução colaborativa

Esta atualização também inclui as seguintes melhorias:

A compatibilidade com AirPlay para hotéis permite transmitir conteúdos diretamente para a televisão do seu quarto em determinados hotéis;

O AppleCare & Garantia nas Definições mostra a cobertura para todos os dispositivos com sessão iniciada com o seu Apple ID;

Otimizações na deteção de falhas (todos os modelos de iPhone 14 e iPhone 15)

Também podemos esperar que o iOS 17.3 suporte Apple Vision Pro. O novo computador espacial estará disponível para pré-encomenda nesta sexta-feira, 19 de janeiro. O dispositivo de 3.499 dólares terá lançamento apenas nos EUA a partir de 2 de fevereiro.