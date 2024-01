A Apple lançou uma nova beta do iOS 17.3, mas algo correu mal! Algumas pessoas (inclusive a nossa instalação no iPhone 15 Pro Max) ficaram com o dispositivo bloqueado, só havendo possibilidade de o repor, fazendo um DFU Mode. Contudo, já há algumas pistas do problema e uma solução para o resolver. A Apple interrompeu já a distribuição.

iOS 17.3 beta 2... deu barraca!

A Apple acaba de lançar o iOS 17.3 beta 2 para os programadores, mas é melhor adiar a sua instalação. A atualização parece estar a bloquear os iPhones de muitas pessoas durante o processo de instalação, mas existe uma correção que pode experimentar sem perder os seus dados.

Segundo informações, o bloqueio parece estar a afetar as pessoas que têm o Back Tap ativado no iPhone. Entretanto, a Apple já retirou a atualização.

Quando tentamos instalar, o iPhone 15 Pro Max descarregou a atualização, mas ficou depois em loop, a reiniciar, com o logo da maçã a piscar sempre que reiniciava o processo. Depois ficou com o botão giratório SpringBoard. Este comportamento está a afetar muitas pessoas, pelos relatos nas redes sociais.

Como poderá instalar:

Descarregue o IPSW do iOS 17.3 beta 1 para o seu Mac;

Ligue o iPhone ao Mac;

Prima o volume para cima, depois o volume para baixo e, em seguida, prima e mantenha premido o botão lateral (botão ligar) até aparecer o ecrã do modo de recuperação.

Abrirá o Finder com as opções de restauro (no Finder, mantenha premida a tecla Option quando clicar no botão de restauro para selecionar o IPSW)

Há aplicações que poderão fazer o restauro sem levar à perda de dados. Uma dessas aplicações é o EaseUS MobiMover. Isto porque, ao usar o Finder (como se fosse o iTunes), irá perder o dados contidos no iPhone, depois de restaurar para a beta 1.