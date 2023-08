Apple pode ter cortado na produção do iPhone 15 devido à escassez de alguns componentes

Os próximos iPhones estão quase a chegar e tudo ficará conhecido já no mês que vem, em setembro. Até lá, como naturalmente já estamos habituados, muitas informações, vindas de rumores ou algumas fontes mais seguras, vão sendo reveladas. Assim, recentemente um analista previu que a empresa da maçã poderá ter cortado na produção dos novos iPhone 15 por causa da escassez de determinados componentes.

Produção do iPhone 15 pode já ter sofrido cortes

De acordo com as previsões do analista Jeff Pu, a Apple já estará a cortar na produção do novo iPhone 15, que chegará ao mercado no próximo mês de setembro, juntamente com o lançamento de outras novidades. O motivo por detrás desta previsão prende-se com os rumores de que a empresa de Tim Cook estará a enfrentar problemas com a produção em massa de alguns componentes para o seu novo smartphone, como ecrãs e câmaras fotográficas.

Através de uma nota enviada aos investidores, acedida pelo 9to5Mac, o analista refere que a Apple deverá produzir cerca de 77 milhões de unidades do iPhone 15 até ao final deste ano. Mas anteriormente estimava-se que a marca da maçã iria enviar para o mercado perto de 83 milhões de exemplares do novo telefone. Jeff Pu destaca que os motivos são sobretudo dois.

Em primeiro lugar, o analista refere os problemas com a rede de fornecimento de alguns componentes, em concreto no que respeita aos sensores das câmaras da Sony, a estrutura de titânio para equipar os modelos Pro e os ecrãs. Mas outra preocupação está relacionada com a quantidade de procura pelo novo equipamento, o que terá levado Tim Cook a ajustar as suas estimativas de vendas.

Pu explica que o corte de produção antes do lançamento "não é um sinal positivo e o potencial aumento de preço do iPhone 15 Pro Max também pode diminuir a procura final".