O Google Maps recebe de forma recorrente pequenas mudanças que mudam a forma com os utilizadores podem usar este serviço. Normalmente chegam na interface, nas suas várias apps, e ajudam a tornar este serviço melhor. Uma destas chegou e mesmo sendo pequena, terá um impacto grande. Descubra o que mudou no Google Maps e como o pode começar já a usar.

Na procura constante da interface perfeita, a gigante das pesquisas muitas vezes altera a forma de interação das suas apps e dos seus serviços. São muitas vezes mudanças mínimas e quase impercetíveis, mas que trazem um impacto grande para os utilizadores.

Foi precisamente isso que aconteceu agora no Google Maps, em especial na app dedicada aos sistemas operativos móveis, tanto no Android como no iOS. Falamos da forma como podemos esconder os elementos presentes no Google Maps, para assim se focarmos no mapa apresentados.

Até agora a forma de esconder estes elementos era através de um simples toque em qualquer lado da interface ou do mapa. A mudança, e que está a ser disponibilizada a todos, leva a que tenhamos de fazer swipe para cima na caixa de pesquisa para que estes elementos desapareçam do Google Maps.

A forma de trazer de volta estes elementos parece estar a ser a mesma que era até agora. Basta aos utilizadores carregarem em qualquer zona do mapa para que tudo seja trazido de volta e os utilizadores possam interagir com o Google Maps, seja para pesquisar ou para mudar de separador.

Esta é uma mudança nova para a maioria dos utilizadores, mas que se sabe estar a ser avaliada há alguns meses. Ao contrário do modelo anterior, que esteve ativo por muitos anos, esta mudança acabou por se materializar de forma rápida no Google Maps.

Agora conhece a mudança e sabe como ter acesso ao mapa na sua totalidade. Com um simples swipe para cima na caixa de pesquisa tudo vai mudar e terá uma visão completamente diferente do que este serviço pode oferecer.