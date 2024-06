HarmonyOS NEXT: Huawei está a abandonar definitivamente o Android!

Ao longo dos últimos anos a Huawei tem apostado claramente no HarmonyOS e no que este poderá dar aos seus dispositivos. Ainda que fosse independente, tinha a presença do Android a limitar o que podia ser feito. Isso termina agora com o HarmonyOS NEXT, que abandona de vez o Android e todas as dependências de apps.

Huawei abandona de vez o Android e as apps

A Huawei deu um passo significativo que repercutirá em todo o mundo da tecnologia. A nova versão beta do HarmonyOS NEXT foi finalmente anunciada e com este lançamento, a Huawei torna-se completamente independente do sistema operativo Android.

Em vez de tratar com ficheiros APK, o HarmonyOS NEXT funcionará inteiramente com apps nativas. Para isso vai concentrar-se nos Huawei Mobile Services (HMS) Core e nas apps suportadas pelo Ark Compiler. Este novo sistema traz melhorias significativas de desempenho e eficiência energética. A Huawei afirma que o HarmonyOS NEXT oferece desempenho 30% melhor e consumo de energia 20% menor em comparação com versões anteriores.

Além disso, com integração de vários dispositivos e recursos integrados de IA, oferece uma experiência mais inteligente que pode adaptar-se às necessidades do utilizador. Melhorias significativas também foram feitas no desempenho gráfico e multimédia. Com suporte para Ark Multimedia Engine e Ark Graphics Engine, oferece gráficos de alta qualidade e uma experiência rica.

HarmonyOS NEXT é a próxima grande solução

Atualmente está disponível a versão Beta para alguns dispositivos como a série Mate 60, Mate X5 e MatePad Pro 13,2”. A Huawei tem planos para lançar uma versão beta mais ampla a partir de agosto e espera lançar a versão estável no último trimestre de 2024.

Pretende melhorar ainda mais o sistema operativo com base no feedback dos utilizadores durante este processo. O HarmonyOS NEXT garante oferecer uma experiência melhor do que o sistema Android com melhorias em desempenho, eficiência energética e segurança. Com este novo sistema operativo, a Huawei pretende tornar-se o terceiro maior sistema operativo do mundo tecnológico.

Com o lançamento da versão estável, o Huawei HarmonyOS NEXT encerrará definitivamente o sistema operativo Android. A empresa liberta-se assim definitivamente do seu passado e mostra claramente que a sua decisão de se tornar independente foi a mais acertada, para os dispositivos atuais e para os que vai desenvolver no futuro.