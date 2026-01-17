App gov.pt já permite pedir 2.ª via de documentos! E há mais uma novidade

A aplicação gov.pt continua a evoluir e a reforçar a digitalização dos serviços públicos em Portugal. A mais recente atualização traz novas funcionalidades importantes, pensadas para simplificar a vida dos cidadãos e reduzir deslocações presenciais.

Pedir a 2.ª via de documentos no telemóvel

Uma das principais novidades é a possibilidade de pedir a segunda via de documentos oficiais diretamente na app. Esta funcionalidade é particularmente útil em casos de perda, roubo ou extravio de documentos.

Na prática, a gov.pt passa a integrar digitalmente serviços que até agora estavam limitados a atendimento presencial, como o conhecido “Balcão Perdi a Carteira”. Tudo pode agora ser tratado online, de forma mais rápida e cómoda.

Entre os documentos já suportados estão:

Cartão de Cidadão

Cartão ADSE

Cartão ACP

Segundo as entidades responsáveis, esta lista deverá ser alargada no futuro.

Gestão de cartões de dependentes

Outra funcionalidade relevante é a possibilidade de adicionar e gerir cartões de dependentes na aplicação. Pais ou representantes legais passam a poder aceder aos documentos digitais dos seus dependentes a partir da sua própria conta.

Esta opção centraliza a informação e torna a app ainda mais útil no dia a dia, sobretudo em contextos familiares.