Yorn lança “Yorn Net+” e o “Yorn Chill” para jovens até 35 anos

A Yorn, a marca jovem da Vodafone lançou pacotes integrados de internet e entretenimento para casa: o “Yorn Net+” e o “Yorn Chill”. Ambos desenhados à medida das necessidades da geração digital, que valoriza serviços ilimitados, ligação fixa que garanta a melhor velocidade e Wi-Fi em toda a casa, bem como acesso aos melhores conteúdos de entretenimento.

Novos pacotes estão disponíveis para todos os jovens até aos 35 anos, a partir de apenas 33 euros por mês

O novo “Yorn Chill” inclui móvel com internet ilimitada, internet fixa 1 Gbps, Google One 200GB e Amazon Prime, com entregas grátis em 48 horas e conteúdos exclusivos da Prime Video. A juntar a tudo isto, o pacote inclui também a mais recente novidade da Vodafone: a Netflix, o serviço de streaming mais procurado pelos jovens. Agora, “Netflix and Chill” é com a Yorn.

Já o “Yorn Net+” inclui móvel com internet 501GB, internet fixa 1 Gbps, Google One 100GB e Amazon Prime, garantindo igualmente acesso a todas as vantagens do universo Amazon.

Por mais 5 euros, é possível adicionar nos dois pacotes acesso digital, através da App Vodafone Tv, a 20 canais de televisão. Tudo para garantir uma experiência digital completa, sem limites e sem complicações.

Os novos pacotes estão disponíveis para todos os jovens até aos 35 anos, a partir de apenas 33 euros por mês e garantem ainda acesso aos ecossistemas Vodafone e Yorn, com inúmeras parcerias e descontos exclusivos. A adesão pode ser feita online, nos quiosques Yorn ou em qualquer loja Vodafone.