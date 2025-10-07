Carregar um telemóvel no carro danifica a bateria?

Quando se fala em baterias de telemóveis e respetivos carregamentos o que não faltam por aí são mitos! Uma das questões mais frequentes sobre este assunto é saber se faz mal ou não carregar um smartphone na entrada USB/ ou via porta do isqueiro!

Devo carregar o smartphone no carro?

Em geral, carregar o telemóvel no carro não danifica a bateria, desde que sejam respeitadas algumas condições. No entanto, há situações em que pode, sim, afetar a saúde da bateria a longo prazo.

Quando é seguro?

Usar uma porta USB ou adaptador de qualidade, preferencialmente original ou certificado (por exemplo, MFi para iPhone, ou com certificação CE).

O carro está ligado, garantindo uma tensão estável (12 V ou mais).

O carregador fornece corrente adequada (2 A ou mais para carga rápida, dependendo do telemóvel).

Mas também há condições que podem danificar a bateria...

Carregar com o carro desligado alguns isqueiros ou portas USB continuam ativos e podem fornecer tensão instável, o que prejudica tanto o carregador como o telemóvel.

Carregadores de baixa qualidade podem causar picos de voltagem ou aquecimento excessivo.

Temperaturas elevadas dentro do carro o calor é o maior inimigo das baterias de lítio. Se o telemóvel estiver a carregar e o interior estiver muito quente, a bateria degrada-se mais rapidamente.

Carregamento constante em viagens curtas se o telemóvel estiver sempre a iniciar e parar o carregamento, isso também pode reduzir a eficiência da bateria a longo prazo.



E a bateria do carro poderá ficar afetada?

Neste caso também não há razão aparente para que uma bateria do carro fique afetada com o carregamento de um smartphone, isto se não tivermos uma bateria já meia "morta".

Caso deixe o smartphone a carregar no veículo e este não tenha o motor em funcionamento, é normal que exista um ligeiro consumo "direto" mas que não influenciará certamente no arranque do automóvel. Tudo depende se a própria bateria do seu automóvel ainda se encontra "saudável".