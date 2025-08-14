5 fantásticas apps/serviços sobre meteorologia

Uma das informações mais procuradas na Internet é a meteorologia! Na internet estão disponíveis vários serviços e existem também várias fantásticas apps para smartphones. Para quem gosta de saber sempre como está o tempo, hoje apresentamos alguns dos mais fantásticos serviços nesta área.

O Windyty é um serviço web bastante interativo e com um design simplesmente espetacular. Facilmente podemos procurar por um local e em poucos segundos ter um conjunto de informação bastante detalhada sobre a previsão de tempo para uma semana.

O site dá-nos informação sobre a temperatura, direção do vento, ondulação, previsão de neve, acesso a webcams, ver estações meteorológicas mais próximas, etc. Mas melhor que ler é mesmo espreitar.

Com a nova app SAPO Tempo, saiba sempre com que condições meteorológicas pode contar. A app tem uma interface bastante elegante e além da informação sobre as temperaturas é também possível saber informações sobre velocidade do vento, nebulosidade, aceder a um histórico mensal, etc.

A tecnologia que suporta a previsão do IPMA junta o melhor modelo meteorológico global, desenvolvido e operado pelo Centro Europeu de Previsão de Tempo a Médio Prazo, com os modelos de alta resolução operados pelo IPMA, e ainda a informação recolhida pelas estações meteorológicos e pelas estações de todas as organizações que colaboram com o Instituto.

As aplicações desenvolvidas para Android e iOS dão acesso gratuito à seguinte informação:

A aplicação para dispositivos móveis fornece informação meteorológica para mais de 300 locais em Portugal Continental, Açores e Madeira, nos seguintes parâmetros: Precipitação Temperatura e temperatura sentida Humidade relativa Intensidade e direção do vento Mar: temperatura da água do mar, altura significativa e direção da ondulação Índice ultravioleta Meteorologia observada com dados das estações automáticas para: temperatura, precipitação, vento e humidade relativa Observação de radar para o Continente Observação de satélite Valores do Perigo de Incêndio Rural



Considerado por muitos como a inspiração do Windyty, o ventusky é sem dúvida um dos mais fantásticos serviços para saber previsões meteorológicas.

Através deste serviço, que também disponibiliza uma App móvel para iOS e Android, é possível saber informações sobre precipitações, velocidade do vento, pressão do ar, ondulação, etc.

O serviço Windguru é um clássico no que diz respeito a sites que disponibilizam informação sobre meteorologia. Apesar da interface parecer um pouco confusa, a verdade é que possui muita informação e com um nível de detalhe interessante. Muitos dos "experts" da meteorologia é aqui que obtêm informação que depois analisam.

Além dos "números", este site permite também apresentar a informação através de gráficos. Vejam aqui.

E são estas as nossas sugestões. Na nossa opinião, todas as apps e serviços são bastante interessantes e com informação normalmente consistente.