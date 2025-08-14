5 fantásticas apps/serviços sobre meteorologia
Uma das informações mais procuradas na Internet é a meteorologia! Na internet estão disponíveis vários serviços e existem também várias fantásticas apps para smartphones. Para quem gosta de saber sempre como está o tempo, hoje apresentamos alguns dos mais fantásticos serviços nesta área.
Windyty: A meteorologia como nunca a viu
O Windyty é um serviço web bastante interativo e com um design simplesmente espetacular. Facilmente podemos procurar por um local e em poucos segundos ter um conjunto de informação bastante detalhada sobre a previsão de tempo para uma semana.
O site dá-nos informação sobre a temperatura, direção do vento, ondulação, previsão de neve, acesso a webcams, ver estações meteorológicas mais próximas, etc. Mas melhor que ler é mesmo espreitar.
SAPO Tempo: A mais completa app de meteorologia portuguesa
Com a nova app SAPO Tempo, saiba sempre com que condições meteorológicas pode contar. A app tem uma interface bastante elegante e além da informação sobre as temperaturas é também possível saber informações sobre velocidade do vento, nebulosidade, aceder a um histórico mensal, etc.
Meteo: A app oficial do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
A tecnologia que suporta a previsão do IPMA junta o melhor modelo meteorológico global, desenvolvido e operado pelo Centro Europeu de Previsão de Tempo a Médio Prazo, com os modelos de alta resolução operados pelo IPMA, e ainda a informação recolhida pelas estações meteorológicos e pelas estações de todas as organizações que colaboram com o Instituto.
As aplicações desenvolvidas para Android e iOS dão acesso gratuito à seguinte informação:
- A aplicação para dispositivos móveis fornece informação meteorológica para mais de 300 locais em Portugal Continental, Açores e Madeira, nos seguintes parâmetros:
- Precipitação
- Temperatura e temperatura sentida
- Humidade relativa
- Intensidade e direção do vento
- Mar: temperatura da água do mar, altura significativa e direção da ondulação
- Índice ultravioleta
- Meteorologia observada com dados das estações automáticas para: temperatura, precipitação, vento e humidade relativa
- Observação de radar para o Continente
- Observação de satélite
- Valores do Perigo de Incêndio Rural
Ventusky - Um dos mais fantásticos sites sobre meteo
Considerado por muitos como a inspiração do Windyty, o ventusky é sem dúvida um dos mais fantásticos serviços para saber previsões meteorológicas.
Através deste serviço, que também disponibiliza uma App móvel para iOS e Android, é possível saber informações sobre precipitações, velocidade do vento, pressão do ar, ondulação, etc.
WindGuru - O site sobre meteorologia para "experts"
O serviço Windguru é um clássico no que diz respeito a sites que disponibilizam informação sobre meteorologia. Apesar da interface parecer um pouco confusa, a verdade é que possui muita informação e com um nível de detalhe interessante. Muitos dos "experts" da meteorologia é aqui que obtêm informação que depois analisam.
Além dos "números", este site permite também apresentar a informação através de gráficos. Vejam aqui.
E são estas as nossas sugestões. Na nossa opinião, todas as apps e serviços são bastante interessantes e com informação normalmente consistente.
eu diria a tempo&radar. Há anos que uso e quase sempre, diria 85% , certa