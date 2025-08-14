Esta empresa adotou um novo método para controlar o teletrabalho: um “semáforo”

Após o destaque que a pandemia lhe deu, por exigir alternativas que mantivessem as pessoas resguardadas, o conceito de teletrabalho tem estado em queda, com grandes empresas a forçarem os seus funcionários a voltarem para o escritório. Entretanto, no sentido de controlar a frequência de teletrabalho e, por conseguinte, a assiduidade dos seus trabalhadores, uma gigante da consultoria adotou um método um tanto inusitado: um painel de cores tipo semáforo.

No Reino Unido, um dos maiores nomes da área da consultoria intensificou o controlo sobre a frequência com que os seus funcionários vão ao escritório, monitorizando os acessos ao local de trabalho e as ligações Wi-Fi.

Desde abril, os supervisores da PwC utilizam um painel para registar a assiduidade e verificar se os funcionários estão a cumprir a política da empresa que exige que passem três dias por semana, ou 60% do seu tempo, com clientes ou no escritório.

Caso fiquem abaixo desse limite de 60%, os funcionários aparecem num tom alaranjado (descrito como âmbar). Se ficarem abaixo de 40%, aparecem a vermelho.

Conforme partilhado pelo Financial Times, que divulgou detalhes sobre o sistema em primeiro lugar, as ligações Wi-Fi dos funcionários a partir dos seus computadores portáteis são monitorizadas pelo sistema, por forma a verificar se estão a trabalhar nas instalações dos clientes nos dias previstos.

Posteriormente, essas informações são cruzadas com as das folhas de ponto dos funcionários e da plataforma de recursos humanos da empresa.

Os dados de presença no escritório podem ser visualizados pelos líderes das unidades de negócios, bem como pelos diretores financeiro, administrativo e de recursos humanos da PwC. Os funcionários podem aceder, também, aos seus próprios dados.

Os funcionários que violarem a política de assiduidade da empresa de consultoria podem enfrentar sanções formais que podem afetar o seu bónus e a sua avaliação de desempenho.

Por sua vez, aqueles que não conseguirem cumprir as metas de assiduidade por motivo de doença ou por razões familiares podem solicitar subsídios.

Funcionários preocupados com o "semáforo" da PwC que regula teletrabalho

No sentido de dar "mais ênfase ao trabalho presencial" e reduzir a carga de horas em teletrabalho, a PwC informou os funcionários, em setembro passado, que começaria a monitorizar os seus locais de trabalho a partir de janeiro.

Segundo um membro sénior da equipa de cerca de 23.000 pessoas da PwC, no Reino Unido, já vários colegas partilharam preocupações relativamente à monitorização, com outra fonte do Financial Times a revelar que funcionários pediram, inclusivamente, mais transparência à empresa em relação a este tema.

Sempre ouvimos os comentários e estamos comprometidos com uma comunicação regular, clara e transparente sobre as expectativas… O painel garante que os nossos funcionários tenham fácil acesso aos seus dados de assiduidade, para que possam gerir e planear o seu tempo de uma forma que funcione para eles, para as nossas equipas e para os nossos clientes.

Esclareceu um porta-voz da PwC.

Segundo a diretora de recursos humanos da PwC UK, Phillippa O'Connor, em abril, a monitorização não serve "para controlar a entrada e saída das pessoas".

Na perspetiva da empresa, há "benefícios claros no trabalho presencial, tanto para os nossos funcionários como para os nossos clientes" e a abordagem é "consistente com outras empresas", bem como "reconhecida e aceite pela grande maioria dos nossos funcionários".