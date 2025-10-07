Tesla lançou versões mais baratas do Model 3 e Model Y

A Tesla revelou hoje versões “Standard” ligeiramente mais acessíveis dos seus populares veículos Model 3 e Model Y. Conheça os preços.

O Model 3 passa a ter um preço a partir de 36.990 dólares, enquanto o Model Y começa nos 39.990 dólares, mantendo uma autonomia estimada de 321 milhas (aproximadamente 515 km) por carga.

Tesla: Alterações nas versões Standard

Interior:

Ausência de ecrã tátil na segunda fila de bancos.

Ajustes manuais no volante e nos espelhos laterais.

Sistema de som com 7 altifalantes (as versões mais caras incluem 15 altifalantes e um subwoofer).

Apenas os bancos dianteiros são aquecidos.

Rádio AM/FM não disponível.

Exterior:

Remoção da barra de luz frontal no Model Y.

Ausência do teto de vidro panorâmico.

Tecnologia:

O Autopilot não está incluído; apenas o controlo de velocidade adaptativo.

Estas alterações reflectem a estratégia da Tesla de reduzir custos, sem comprometer significativamente a autonomia e a experiência de condução. A empresa espera que estas versões mais acessíveis ajudem a impulsionar o crescimento, após uma queda nas vendas registada em 2024.