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Tesla muda estratégia: condução autónoma passa a ser uma subscrição mensal

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Byte Bandit says:
    24 de Maio de 2026 às 09:00

    O hardware do FSD vem de fábrica incluído no carro – não usa serviços de cloud em tempo real (nem seria fazível em termos técnicos). Portanto, isto não faz qualquer sentido. É como comprar uma máquina de lavar a roupa e ter de pagar subscrições mensais para a desbloquear.

    Responder
  2. Guilherme says:
    24 de Maio de 2026 às 09:29

    Já era de prever, desde o início que se especulava que esse iria ser o caminho a seguir pela Tesla e outras marcas.
    O tamanho de dados/actualizações diariamente com supervisão humana ditavam este caminho.

    Até agora tudo foi pago com os clientes a serem beta testers.

    Responder
  3. Mário says:
    24 de Maio de 2026 às 09:33

    Carro as a Service. Aquilo que alguém dizia que nunca ia acontecer.

    Responder
  4. Oraxulo says:
    24 de Maio de 2026 às 09:33

    Surreal, qualquer quer dia tem de se pagar para andar cada vez que precisamos do carro, mesmo já sendo nossa ” propriedade”, o que levanta a questão, – Ao comprar um bem automaticamente posso fazer o que bem apetecer, por que raio continua a marca a pôr e dispor em algo que já não lhe pertence?

    Responder
  5. Max says:
    24 de Maio de 2026 às 09:47

    A Tesla andou a vender na Europa o FSD a 7.500 €, com funcionalidades bloqueadas, e a prometer que os reguladores iam autorizar o desbloqueio. Ao fim de vários anos, há dois.
    Isto levou a processos judiciais de quem se sentia enganado e a pressões das autoridades por publicidade enganosa.
    E também nos EUA, por promessas de o FSD (apesar do nome) de passar efetivamente autónomo, proximamente. Entretanto a Tesla acrescentou o termo Supervisionado (de nível 2) e não Supervisionado (para o futuro nível 4, de que não se sabe quando).
    Em janeiro, Musk anunciou o modelo de subscrição, nos EUA, a 99 USD, baixando o preço inicial e os motivos para processos.

    Responder

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