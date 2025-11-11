Tesla já não consegue vender os seus carros, por isso agora está a alugá-los

As vendas da Tesla estão muito longe do que a marca esperaria. As razões são bem conhecidas e será necessário tempo para mudar este cenário. A marca de Elon Musk não desiste e terá agora uma nova estratégia. Já está a explorar uma nova fonte de rendimento. Falamos do aluguer dos seus carros diretamente a particulares, sem intermediários.

A Tesla agora resolveu alugar carros

Coincidindo com a aventura política de Elon Musk, as vendas da Tesla caíram a pique em 2025. Isto aconteceu sobretudo na Europa e na China, onde a marca praticamente desapareceu. E embora tenham melhorado no último trimestre, a expectativa é de uma queda ainda maior com o fim dos subsídios aos veículos elétricos, eliminados por Donald Trump.

Competindo diretamente com serviços especializados de aluguer de automóveis como a Hertz, o aluguer de automóveis não é um negócio muito rentável. Mas a Tesla espera que alguns destes clientes acabem por comprar o carro. Atualmente, o serviço de aluguer de automóveis da Tesla está apenas disponível em San Diego e Costa Mesa, na Califórnia. A empresa espera expandi-lo para todo o país.

A empresa de Elon Musk permite alugar um dos seus carros por um período mínimo de três dias e máximo de sete. O preço é de 60 dólares por dia para o modelo mais básico, aumentando consoante a escolha de um veículo de luxo.

Clientes têm vantagem na compra dos elétricos

O aluguer inclui Supercharging com carregamento gratuito e Full Self-Driving (Supervised), ou seja, condução autónoma supervisionada. Neste modo, é requerido que o condutor mantenha as mãos junto ao volante, olhando para a estrada.

Se um cliente de renting decidir comprar um carro à Tesla no prazo de uma semana após o fim do renting, a Tesla oferece um desconto de 250 dólares na compra. É uma boa forma de as pessoas testarem os seus veículos e serem incentivadas a comprar um .

Mas sem ajuda governamental, será difícil, pois um dos pontos fracos da marca é que os seus carros são bastante caros. O tão aguardado Tesla acessível parece nunca chegar, e não parece que isso vá acontecer tão cedo.