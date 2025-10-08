Android Auto: Google está a eliminar apps em segredo e força mudanças

A Google parece estar a tratar silenciosamente de limpar o Android Auto. Os mais recentes relatos mostram que há apps que desapareceram e que podem mostrar que há mudanças a caminho. Por agora foram os jogos, mas pode haver mais alterações a caminho.

Google está a eliminar apps em segredo

Os pequenos jogos disponíveis no Android Auto começam a desaparecer de forma quase silenciosa. A Google parece estar prestes a abandonar o GameSnacks, a sua plataforma de minijogos para automóveis, em favor de uma nova geração de títulos mais bem integrados.

Nos últimos dias, vários utilizadores repararam que o GameSnacks, a coleção de jogos desenvolvida para o Android Auto, já não está acessível em algumas versões do sistema. A app, embora ainda visível na Play Store, parece estar em processo de remoção, primeiro a versão beta e depois a versão estável. A Google parece querer integrar jogos mais completos diretamente no Android Auto e no Android Automotive.

De acordo com vários relatos partilhados nos fóruns de ajuda do Android Auto, o GameSnacks desapareceu da lista de aplicações para automóveis, sem qualquer comunicação oficial da Google. Os primeiros relatos datam da mais recente versão beta, mas o problema parece estar agora a afetar também alguns utilizadores da versão estável.

Android Auto estará prestes a receber mudança

Recorde-se que a GameSnacks reuniu uma série de pequenos jogos em HTML5, como Crossy Road, Cut the Rope e Angry Birds. Estes minijogos, acessíveis apenas com o carro parado, permitiam aos utilizadores relaxar durante uma pausa ou enquanto recarregavam as baterias. O serviço manteve-se bastante discreto, mas ofereceu um toque de entretenimento bem-vindo no ecossistema da Google.

O desaparecimento do GameSnacks não assinala o fim dos jogos casuais no Android Auto, mas sim uma mudança de estratégia. A Google quer agora integrar jogos nativos do Android, mais completos e fluídos. Desde a atualização do Android Auto 14.1, já é possível iniciar títulos populares como Angry Birds 2 ou Candy Crush Soda Saga diretamente a partir do ecrã do veículo.

No caso do Android Automotive, um sistema diretamente integrado com alguns automóveis, a biblioteca de jogos é ainda mais extensa. O objetivo é claramente oferecer experiências mais modernas, mesmo que isso prejudique a simplicidade e a leveza que fazem o charme dos jogos no GameSnacks.