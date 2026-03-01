O Google Messages recebe uma atualização pedida há muitos anos

A Google tem aproveitado para dar às suas apps do Android muitas melhorias. A próxima a ser lançada deverá estar presente no Google Messages, com uma novidade pedida há muitos anos. Falamos da partilha de localização em tempo real, que já está a ser uma realidade acessível nesta app do Android.

Google Messages recebe uma atualização pedida há muitos anos

A partilha de localização em tempo real pode ser incrivelmente útil, especialmente para quem estiver a ir a algum lado e quiser manter os amigos e familiares atualizados sobre o seu progresso. Infelizmente, o Google Messages sempre teve esta funcionalidade em falta. Oferecia apenas a opção de enviar uma localização estática única através do Google Maps. Mas isso já está a mudar.

Conforme está a ser já disponibilizado e reportado por muitos utilizadores a partilha de localização em tempo real já está a ser vista nesta app. Ao que tudo indica, esta funcionalidade é alimentada pelo Find Hub do Android, que já oferece a capacidade de partilhar a sua localização em tempo real.

A nova funcionalidade imita esta versão de partilha de localização quase exatamente, tal como também é encontrada em outras apps do sistema da Google. Isto significa que os utilizadores podem partilhar a sua localização durante uma hora, um dia, até que o utilizador em questão a desative fisicamente ou por um período bem definido por este.

Partilha de localização em tempo real no Android

No menu de anexos do Google Messages a “Localização” passa a ser “Localização em tempo real” com um novo ícone. Do que pode ser encontrado, a Google manterá o comportamento anterior do link do Google Maps como “Localização única”.

Partilhar a sua localização não é algo que se queira fazer sempre, mas pode ser extremamente útil tanto em termos de conveniência como de segurança. Seja para encontrar alguém ou para tranquilizar outros utilizadores quando se sai, a partilha de localização em tempo real permite-lhes acompanhar a localização sem ter de estar sempre a perguntar. Também dispensa estar a enviar notificações de localização constantemente.

É surpreendente que a Google não tenha incluído esta funcionalidade antes, principalmente porque aplicações como o iMessage da Apple e o WhatsApp já oferecem capacidades de localização em tempo real. Ainda assim, esta é já uma funcionalidade acessível a muitos e deverá ser alargada a mais utilizadores nas próximas semanas. Esta app fica assim reforçada e novamente o Android recebe novidades importantes.