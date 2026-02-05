Spotify traz mais uma novidade única para as letras das músicas

Quem gosta de ouvir música num idioma que não fala, provavelmente já usou o truque do Google Translate para entender as letras. Embora o Spotify e outras aplicações de streaming já exibam as letras em tempo real, fazem-no na língua original, e não há forma de as traduzir. Isso vai mudar em breve graças a uma nova funcionalidade que o Spotify implementou para todos.

Novidade única para as letras das músicas

De acordo com uma publicação, o Spotify lançou uma atualização que melhora a exibição das letras. A versão mais recente da app permite agora aos utilizadores traduzir as letras das músicas. Embora esta funcionalidade já estivesse disponível em alguns países, a empresa decidiu implementá-la em todas as regiões, para que os utilizadores possam agora usufruir dela.

A tradução de letras no Spotify é ativada tocando no ícone de tradução dentro do cartão correspondente. Feito isto, a versão em português aparecerá abaixo do idioma original. Os utilizadores podem acompanhar a música em tempo real e podem fechar a tradução a qualquer momento para voltar ao formato original.

A tradução das letras estará disponível para todos os utilizadores do Spotify e não requer uma subscrição Premium. De notar que a aplicação usará as configurações de idioma do seu dispositivo. Se o iPhone ou Android estiver configurado para francês, alemão, japonês ou português, as letras serão traduzidas para esse idioma.

Spotify já consegue traduzir em tempo real

Outra melhoria notável nesta atualização é a possibilidade de visualizar letras offline para contas Premium. Ao descarregar uma música, playlist ou álbum completo, as letras no idioma original também serão incluídas. Esta alteração foi muito solicitada, uma vez que a reprodução offline anteriormente não permitia visualizar as letras a menos que existisse uma ligação à internet.

Por fim, o Spotify está a testar uma funcionalidade para exibir as letras das músicas em primeiro plano, abaixo da capa do álbum, como já revelámos. Segundo a empresa, esta configuração facilita a interação com as letras e ajuda os utilizadores a revisitar músicas que descobriram. Esta secção aparece numa pequena caixa visível no ecrã de reprodução e é totalmente opcional.

Quem não pretender que a pré-visualização da letra apareça, pode desativá-la tocando no menu de três pontos e selecionando "Letra desativada". Tal como a tradução dsa letras das músicas, esta funcionalidade estará disponível tanto para utilizadores gratuitos como para utilizadores Premium.