Samsung domina mercado dos smartphones e Apple cresce menos que o esperado

O mercado de smartphones está a aquecer para mais uma época de novidades. Neste cenário, a Samsung continuou a aumentar a sua liderança global nas vendas de smartphones no último trimestre. Isto acontece mesmo quando o resto do mercado começou a sofrer uma desaceleração, no meio da ameaça iminente das tarifas dos EUA.

Samsung recupera parte do mercado de smartphones

De acordo com um novo relatório da IDC, a Samsung teve um crescimento anual de 7,9% face ao segundo trimestre de 2024. A empresa tem agora 19,7% do mercado global, tendo enviado 58 milhões de unidades entre abril e junho. É um crescimento considerável, mas, segundo as conclusões da IDC, não se deve ao sucesso da série Galaxy S25. Em vez disso, as fortes vendas do Galaxy A36 e do A56 expandem a posição de domínio da Samsung.

Por outro lado, a Apple continua em segundo lugar a nível global, com 46,4 milhões de smartphones vendidos no último trimestre, uma melhoria de 1,5%. Apesar do crescimento, o iPhone cresceu somente 0,1% na quota de mercado global relativamente ao período homólogo, em comparação com uma melhoria de 1,3% da Samsung, graças em grande parte à queda da procura chinesa.

Apple e Xiaomi crescem menos que o esperado

Em terceiro lugar temos a Xiaomi, que vendeu 42,5 milhões de unidades e garantiu 14,4% de quota de mercado. As cinco primeiras posições são completadas pela Vivo — 27,1 milhões de unidades, 9,2% de quota de mercado — e pela Transsion, que, apesar de ter vendido 25,1 milhões de smartphones, viu as suas várias marcas venderem menos 1,7% de smartphones face ao segundo trimestre de 2024.

A IDC afirma que diversas razões, incluindo tarifas, desemprego e inflação generalizada, ajudaram a abrandar a procura dos consumidores após um início de ano bastante forte no primeiro trimestre. Embora o sector continue a crescer, os consumidores com orçamento limitado adiaram a troca dos seus telemóveis.

Mercado dos smartphones continua a crescer

Estas causas podem explicar alguns casos revelados pelos números da IDC e que são contra natura. Um exemplo é o poder ajudar a explicar porque uma empresa como a Transsion, que detém marcas como a Tecno e a Infinix, veria uma queda nas unidades vendidas, apesar do crescimento geral do mercado.

Apesar de algum pessimismo presente no relatório, o segundo trimestre de 2025 marcou o oitavo trimestre consecutivo de crescimento. A IDC atribui este cenário à "integração da IA em novos modelos". Independentemente de concordar ou não com a importância da IA móvel, oito trimestres consecutivos de crescimento são impressionantes. Este é um número que não era atingido desde 2013.