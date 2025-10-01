OpenAI apresenta o Sora 2! E traz uma app própria para competir com o TikTok

A OpenAI revelou a sua nova geração do modelo de vídeo, o Sora 2, acompanhado por uma aplicação móvel com uma forte componente social que promete transformar qualquer utilizador no protagonista de vídeos virais. Esta nova ferramenta permite que, em segundos, uma pessoa se insira em cenários gerados por IA com um realismo e coerência sem precedentes.

Como funciona o Sora 2?

O funcionamento da nova aplicação é bastante intuitivo: o utilizador grava um pequeno clipe para capturar a sua voz e rosto, e a IA integra-o num cenário à sua escolha. O grande diferencial reside na sensação de controlo, que permite encadear diferentes planos e manter a consistência do ambiente virtual, o que abre portas a um novo nível de criatividade.

A OpenAI descreve o Sora 2 como uma evolução comparável à que o GPT-3.5 representou para o texto. A principal melhoria está na fidelidade física: os objetos interagem com o ambiente de forma lógica. Por exemplo, se uma bola de basquetebol falhar o cesto, irá ressaltar na tabela em vez de desaparecer, um erro comum em modelos anteriores.

Além disso, o Sora 2 consegue manter o estado de uma cena entre diferentes planos e interpretar instruções mais complexas e detalhadas. A ferramenta vai além do vídeo, gerando também vozes, efeitos sonoros e paisagens sonoras.

Uma aplicação focada na criação social

Juntamente com o modelo, a OpenAI lança uma aplicação desenhada para uma utilização social e colaborativa. Após uma rápida verificação facial e de voz, o utilizador pode inserir-se em qualquer cena e partilhar o resultado.

A aplicação incentiva a interação, permitindo remisturar vídeos de outros utilizadores e navegar por um feed de conteúdos que se adapta às preferências através de linguagem natural. A empresa afirma que a experiência foi concebida para fomentar a criação conjunta em detrimento do consumo passivo.

A empresa liderada por Sam Altman garante que a aplicação não foi projetada para prender o utilizador num scroll infinito. Pelo contrário, o seu design dá prioridade a conteúdos de pessoas conhecidas e foca-se mais na criação do que no consumo.

Foram implementadas restrições para adolescentes, como um número limitado de gerações de vídeo e permissões mais estritas para a utilização em cameos. A estas medidas juntam-se controlos parentais acessíveis através do ChatGPT e a opção de revogar a qualquer momento a utilização da sua imagem. Haverá também moderadores humanos para intervir em casos de assédio ou uso indevido.

A aplicação do Sora 2 será lançada de forma gradual, começando com um acesso limitado por convite no iOS nos Estados Unidos e no Canadá. A OpenAI planeia expandir a disponibilidade para mais países, mas ainda não há uma data confirmada para Portugal. O serviço será inicialmente gratuito, com limites de utilização que irão depender da "capacidade computacional" disponível.

Adicionalmente, os subscritores do ChatGPT Plus (o plano de 23 euros mensais) terão acesso a uma versão "Sora 2 Pro" com maior qualidade. A empresa prevê ainda disponibilizar o modelo através de uma API para programadores.

Leia também: