NASA teme que a sonda MAVEN, que capturará imagens de Marte, possa estar perdida

A NASA está a preparar-se para a provável perda de uma das suas sondas mais antigas em órbita de Marte, a MAVEN, após mais de um mês sem qualquer contacto.

Comunicação perdida desde dezembro

A sonda MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) comunicou pela última vez com a Terra a 6 de dezembro, quando passou atrás do planeta Marte.

A interrupção do sinal era esperada, mas o contacto não foi restabelecido após a sonda reaparecer. Dados limitados de rastreamento e telemetria indicaram que a nave entrou em rotação descontrolada e saiu da sua órbita planeada.

Perspetivas de recuperação são reduzidas

Embora menos mediática do que sondas como a Mars Reconnaissance Orbiter ou a Mars Express, a MAVEN produziu imagens científicas relevantes e contribuiu para observações associadas ao rover Perseverance.

Segundo Louise Prockter, diretora da divisão de ciência planetária da NASA, as hipóteses de recuperação são mínimas.

A responsável afirmou que a sonda já não se encontra na sua órbita nominal e que, apesar de novas tentativas de localização, a recuperação é considerada muito improvável.

Tentativas falhadas de contacto

A agência tentou contactar a MAVEN através da Deep Space Network, sem sucesso. Foi ainda feita uma tentativa pouco comum de obter uma imagem da sonda usando o rover Curiosity, mas nada foi detetado, possivelmente devido a um desvio significativo da trajetória prevista.

Lançada em 2013 e em órbita desde 2014, a MAVEN foi concebida para uma missão de apenas dois anos.

Acabou por operar durante mais de uma década, fornecendo dados essenciais sobre a perda da atmosfera marciana ao longo de milhares de milhões de anos. Além disso, desempenhou um papel crucial como relé de comunicações para missões de superfície em Marte.