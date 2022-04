Mars Express da ESA mostrou o congelamento do “cérebro de Marte”

Marte continua todos os dias a proporcionar descobertas que poderão ser fundamentais aos seres humanos, quando estes lá chegarem. A mais recente panorâmica do terreno marciano foi mostrado pela ESA. As novas imagens captadas no passado dia 30 de março mostram a maior bacia de impacto conhecida do sistema solar. Chama-se Utopia Planitia ("Nowhere Land Plain").

O robô Viking 2, a segunda nave a chegar ao terreno macio de Marte - pousou e começou a explorar dentro da Utopia Planitia em setembro de 1976. Hoje o lugar revela outros segredos.

O gelo de Marte

As novas vistas do Mars Express da ESA revelam fascinantes características relacionadas com o gelo na região Utopia de Marte – lar da maior bacia de impacto conhecida não só no Planeta Vermelho, mas no Sistema Solar.

Utopia é uma das três maiores bacias no hemisfério norte de Marte (juntamente com Acidalia e Arcádia) e tem um diâmetro de aproximadamente 3.300 km: pouco menos do dobro do tamanho do deserto do Saara da Terra.

Esta imagem mostra uma fatia de Utopia Planitia, a planície que preenche esta colossal e antiga bacia.

Acredita-se que esta planície se tenha formado quando a bacia da Utopia foi preenchida por uma mistura de sedimentos, lavas e substâncias voláteis (aquelas que vaporizam facilmente, como nitrogénio, dióxido de carbono, hidrogénio e água), todas transportadas pela superfície marciana pela água, vento ou outros processos.

Camadas de gelo

A Utopia Planitia é uma região intrigante e rica em gelo; o gelo foi visto tanto na superfície quanto logo abaixo da superfície, e em maiores profundidades (detetado através de observações de crateras e poços frescos, e sondando as camadas mais profundas de Marte com recurso ao radar).

Visíveis à esquerda e à direita desta cena estão grandes e lisas manchas de superfície conhecidas como 'depósitos mantos'. São camadas espessas de material rico em gelo e poeira que suavizaram a superfície e provavelmente foram depositadas como neve quando o eixo de rotação de Marte era muito mais inclinado do que hoje (como foi o último caso há cerca de 10 milhões de anos).

Voltando ao centro da imagem, as duas maiores crateras de impacto visíveis aqui são cercadas por montes de material de duas camadas. Uma aparência semelhante em camadas também é visível nos depósitos que se acumularam dentro das próprias crateras e nas bordas grossas das crateras.

Terreno cerebral

Conforme refere a ESA, estas crateras são ainda mais interessantes. A segunda maior cratera desta imagem (logo abaixo do centro) mostra uma textura conhecida como "terreno cerebral", onde o material se deformou e deformou num padrão concêntrico que se assemelha aos padrões complexos e cristas encontradas na superfície do cérebro humano.

O terreno cerebral está associado ao material gelado encontrado perto da fronteira entre as planícies setentrionais de Marte e as suas terras altas do sul, uma "dicotomia" localizada a sul/sudoeste (parte superior esquerda) desta cena.

Mesmo à direita da cratera com textura cerebral aparece uma região de cor especialmente escura, criada à medida que o solo rico em gelo se contrai e racha a baixas temperaturas. Isto formou padrões poligonais e fraturas que subsequentemente captaram poeira escura soprada através de Marte pelo vento, levando à aparência escura aqui vista.

Além disso, as depressões recortadas são omnipresentes em toda esta imagem. Estas têm formas circulares a elípticas, profundidades de várias dezenas de metros, e tamanhos que variam de dezenas a milhares de metros de diâmetro.

Estas características são o resultado do derretimento do gelo moído ou da sua transformação em gás, o que depois provoca o enfraquecimento e o colapso da superfície. Ao olhar mais de perto, também se podem ver depósitos manchados em camadas dentro e à volta destas depressões recortadas.

Uma superfície diversificada

Mars Express orbita o Planeta Vermelho desde 2003, fazendo imagens da superfície de Marte, mapeando os seus minerais, identificando a composição e circulação da sua atmosfera ténue, sondando sob a sua crosta, e explorando a forma como vários fenómenos interagem no ambiente marciano.

A Câmara Stereo de Alta Resolução da missão (HRSC), responsável por estas últimas imagens, revelou muito sobre as diversas características da superfície de Marte, com recentes lançamentos de imagens mostrando tudo, desde cristas e sulcos esculpidos pelo vento a regiões geologicamente ricas em vulcões, crateras de impacto, falhas tectónicas, canais fluviais e piscinas de lava antigas.

A câmara também captou outras vistas da Utopia Planitia, tais como um instantâneo do Adamas Labyrinthus (Labirinto Adamas).