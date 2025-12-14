NASA perde contacto com a sonda MAVEN que orbita Marte há 11 anos

A NASA confirmou a perda de comunicação com a sonda MAVEN, um dos orbitadores científicos mais importantes em torno de Marte. O contacto foi interrompido a 6 de dezembro de 2025, levantando dúvidas sobre o estado atual da missão, que estava operacional desde 2014.

Comunicação perdida após passagem pelo lado oculto de Marte

Segundo a agência espacial norte-americana, a interrupção ocorreu quando a MAVEN atravessou o lado oculto de Marte, uma zona da órbita onde a ligação com a Terra é temporariamente impossível.

Esta situação faz parte do funcionamento normal da missão. No entanto, ao regressar a uma posição com visibilidade direta para as antenas terrestres, a sonda não conseguiu restabelecer a comunicação, algo que não é habitual.

Os últimos dados de telemetria recebidos indicavam que todos os sistemas funcionavam dentro dos parâmetros normais, o que torna a falha mais difícil de explicar nesta fase.

Uma missão chave para compreender a atmosfera marciana

A MAVEN, sigla de Mars Atmosphere and Volatile Evolution, foi lançada em 2013 e entrou na órbita de Marte em 2014. O seu principal objetivo foi estudar a composição e a evolução da atmosfera marciana, ajudando a esclarecer como o planeta perdeu grande parte dos seus gases ao longo de milhares de milhões de anos.

Os dados recolhidos pela missão permitiram reforçar a teoria de que Marte terá sido, no passado distante, um planeta mais quente e húmido, com condições potencialmente favoráveis à existência de água líquida à superfície.

Papel essencial no apoio aos rovers em Marte

Para além do seu valor científico, a MAVEN desempenhava também uma função operacional crítica. A sonda integrava a rede de retransmissão de comunicações que permite aos rovers na superfície marciana, como o Curiosity e o Perseverance, enviarem grandes volumes de dados para a Terra de forma eficiente.

Estas ligações indiretas são fundamentais para a transmissão de imagens de alta resolução, medições científicas e informação técnica sobre o estado dos veículos robóticos.

NASA investiga causas e tenta recuperar o sinal

Neste momento, equipas de engenheiros da NASA estão a analisar possíveis causas para a anomalia. Estão a ser feitas tentativas para restabelecer o contacto e avaliar se a sonda poderá ter entrado num modo de segurança automático ou sofrido uma falha mais grave nos sistemas de comunicação ou de energia.

Apesar deste contratempo, a presença da NASA em órbita de Marte mantém-se assegurada. Outros orbitadores, como o Mars Reconnaissance Orbiter e o Mars Odyssey, continuam ativos e poderão compensar parcialmente a ausência da MAVEN, embora com possíveis limitações na capacidade global de retransmissão de dados.

A perda prolongada da MAVEN representa, ainda assim, um revés relevante para as operações científicas e logísticas em Marte, num momento em que a exploração do planeta continua a ser uma prioridade estratégica para a NASA.