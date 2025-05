Spotify: atualização torna a descoberta de música mais fácil e pessoal

O Spotify anunciou uma nova atualização que vai oferecer aos utilizadores mais opções e um maior controlo sobre as músicas que ouvem. Na verdade, é uma atualização que vai tornar a descoberta de músicas muito mais fácil e personalizada.

Os fãs de música queixam-se há alguns anos que já não são a prioridade do Spotify. A maioria das novas funcionalidades anunciadas concentraram-se em expandir a plataforma para além da música, oferecendo podcasts, audiolivros, vídeos para lutar com o YouTube e até conversas. E não fica esquecida falta de música em alta definição, embora o Spotify o tenha feito.

Felizmente isso muda porque todas as funcionalidades anunciadas estão focadas em melhorar a experiência e torná-la mais fácil de controlar. Isso inclui uma das melhores características, a possibilidade de bloquear uma música de que se gosta.

Pode parecer um pouco estranho, dado que se é algo de que se gosta, queremos ouvi-la mais, e os algoritmos do Spotify fazem exatamente isso. O problema surge quando se perde a conta ao número de vezes que ouviu as mesmas músicas. Tal como todos os algoritmos de recomendação, o do Spotify tem a tendência de andar em círculos sobre a mesma coisa repetidamente.

Agora, existem duas novas ferramentas para ajudar a evitar isso e a deixar de ouvir as mesmas músicas. Para começar, o botão de ocultar reformulado é agora mais intuitivo. Ao pressionar, a música será ocultada da playlist que se está a ouvir, e esta será sincronizada em todos os dispositivos. Desta forma, pode-se explorar outros tópicos desta playlist.

A segunda ferramenta é ainda melhor: a nova funcionalidade de pausa de 30 dias. Como o nome sugere, ao clicar no botão, o Spotify deixará de nos recomendar uma música durante um mês. O Spotify está a mudar para sempre e a nova interface que resolve um dos maiores problemas da aplicação.

O Spotify também melhorou significativamente a fila, o local onde as músicas que estão prestes a tocar aparecem. Aqui encontramos um novo design com os controlos Shuffle, Repeat e Timer facilmente acessíveis. Finalmente, o Spotify oferece agora uma forma mais fácil de aceder aos recursos de seleção de música. Surge acesso à criação de playlists, à criação de playlists colaborativas, a uma playlist Fusion ou a uma playlist Jam, bem como a funcionalidades de playlists com tecnologia de IA nas regiões disponíveis.