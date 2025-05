Abril de 2025 foi o segundo mês mais quente registado no planeta

O mês de abril de 2025 ficou marcado como o segundo abril mais quente já registado à escala global, com uma temperatura média de 14,96 graus Celsius. Este valor representa um aumento de 0,60°C relativamente à média do mesmo mês entre 1991 e 2020, de acordo com dados do serviço Copernicus, do programa europeu.

Apesar de quente, abril deste ano não bateu o recorde de 2024, ficando 0,07°C abaixo. Contudo, superou ligeiramente o terceiro abril mais quente, registado em 2016, também por 0,07°C. A temperatura de abril de 2025 excedeu em 1,51°C a média estimada do período pré-industrial (1850-1900). Este limiar de 1,5°C é crucial, sendo o limite estabelecido no Acordo de Paris para minimizar os impactos das alterações climáticas.

Na Europa, a situação foi ligeiramente diferente. Abril de 2025 foi o sexto mais quente no continente, com uma temperatura média de 9,38°C, ou seja, 1,01°C acima da média de referência. As temperaturas mais elevadas na Europa concentraram-se no leste do continente, oeste da Rússia, Cazaquistão e Noruega. Por outro lado, registaram-se temperaturas mais baixas do que o habitual na Turquia, em partes da Bulgária e Roménia, na Península da Crimeia e no norte da Fino-Escandinávia.

Fora da Europa, observaram-se temperaturas acima da média em diversas regiões, como o Extremo Oriente russo, grande parte da Ásia Central e Ocidental, a maior parte da América do Norte, parte da Austrália e quase toda a Península Antártica. Em contraste, o sul da América do Sul, o leste do Canadá, a região dos Grandes Lagos e da Baía de Hudson, o nordeste da Gronelândia e Svalbard, o norte da Austrália e o leste da Antártida sentiram temperaturas mais baixas do que a média.

A temperatura média da superfície do mar em abril também foi elevada, atingindo 20,89°C, o segundo valor mais alto para este mês, ligeiramente abaixo do recorde de 2024.

No que diz respeito à precipitação, o sul da Europa, o norte da Noruega, o sul da Finlândia e partes do oeste da Rússia registaram um abril mais chuvoso do que o normal. A chuva intensa nos Alpes causou inundações e deslizamentos de terras. Em contrapartida, grande parte da Europa Central, a Grã-Bretanha, o sul da Fino-Escandinávia e parte da Europa de Leste tiveram um mês de abril mais seco.

Esta tendência de seca também se verificou em grande parte do oeste da América do Norte, na Ásia central e oriental, na maior parte do sul da Austrália, em Madagáscar e em partes da América do Sul. Condições mais húmidas foram observadas em áreas do Canadá e do Alasca, no centro-oeste dos Estados Unidos, em partes do extremo leste e centro da Rússia, no sul de África, no norte da Austrália e no centro da América do Sul.