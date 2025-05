Google goza com Apple por rumores! Pixel não gosta do que o iPhone 17 será

A Google tem aproveitado alguns momentos para atacar a Apple e o iPhone. Em pequenos vídeos traz uma conversa entre o Pixel e o iPhone, querendo sempre destacar o que este último não tem. Agora, o gozo é com os rumores que trazem o iPhone 17 a aproximar-se do design do Pixel.

O maior e mais difundido rumor sobre a série iPhone 17 que ouvimos até agora é que estes próximos telefones terão um novo design, mais parecido com o Pixel, e num novo vídeo, a Google provocou a Apple sobre esta possível mudança de design. Publicado pela conta Made by Google, o vídeo faz parte da série '#BestPhonesForever' da empresa, que apresenta um iPhone falante e um Pixel falante.

No novo vídeo, os dois telefones falam sobre o grande rumor sobre o design do iPhone 17. Além disso, falam de como o Modo Noturno do iPhone lançado um ano depois do Night Sight do Pixel e como o Clean Up no iPhone foi lançado três anos depois da ferramenta similar Magic Eraser do Pixel. O vídeo destaca ainda os widgets, que estavam presentes no Android há muitos anos antes de aparecerem no iOS.

É um vídeo engraçado, mas como dizem os próprios telefones falantes, este novo design do iPhone 17 é apenas um rumor por enquanto, pelo que pode não acontecer. Parece provável que a mudança de design da Apple aconteça, tendo em conta a quantidade de rumores sobre a mesma. Mas, ainda assim, o design do suposto iPhone 17 não é assim tão semelhante ao do Pixel 9 Pro.

Claro que inclui uma barra de câmara horizontal na parte traseira (tal como num Pixel). Mas está posicionada mais acima no iPhone e, no caso do iPhone 17 Pro e do iPhone 17 Pro Max, é também muito maior do que em qualquer modelo do Pixel 9.

E quanto às outras coisas que o vídeo destacou como sendo copiadas do Pixel, todas são boas ideias. Por isso é benéfico para todos se as versões das mesmas estiverem disponíveis numa seleção maior de telefones.

Importa não esquecer que a Google também copiou a Apple algumas vezes. Por exemplo, no mês passado, o Android ganhou uma funcionalidade de reinicialização automática que já se via no iPhone.