BYD cada vez mais forte na Europa com vendas da Tesla a cair novamente

A Tesla registou uma forte queda nas vendas em abril nos principais mercados de automóveis elétricos da Europa, mesmo após o lançamento da versão atualizada do Model Y. Quem se destaca é claramente a BYD, mesmo em Portugal. Mas há outras marcas igualmente a crescer!

Avanço da concorrência europeia e chinesa

Um dos mercados fostes da marca é o Reino Unido. Contudo, neste país a empresa de Elon Musk vendeu apenas 512 veículos no mês, uma queda de 62% em relação ao mesmo período de 2024, segundo a Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Motores (SMMT). O número representa o pior desempenho da Tesla no país em mais de dois anos.

Na Alemanha, o tombo foi de 46% no comparativo anual, com apenas 885 unidades registadas — a quarta queda mensal consecutiva em 2025. No cúmulo anual, as vendas no país já caíram mais de 60%, segundo informações do KBA.

O cenário piora mais ainda na Dinamarca, Holanda e Suécia, onde as vendas caíram mais de 60% em cada país.

Os dados contrastam com a tendência do mercado. As vendas de veículos 100% elétricos cresceram 53,5% na Alemanha e 8,1% no Reino Unido em abril. Já as vendas totais de automóveis caíram nos dois países. Com o fraco desempenho, a participação de mercado da Tesla no segmento de elétricos no Reino Unido caiu de 12,5% para 9,3% em um ano, segundo informações do mercado.

BYD comercializou 380.089 veículos em abril

Enquanto isso, marcas como Volkswagen e BYD registaram altas expressivas no mês: as vendas da empresa alemã cresceram 194% no Reino Unido, enquanto as da chinesa saltaram 311%. Um dado curioso: a BYD conseguiu o feito de vender 1.566 veículos só em abril na Alemanha!

A Tesla espera reverter o cenário com o lançamento da nova versão do Model Y.

Segundo os sites da empresa na Alemanha e no Reino Unido, as entregas do novo modelo devem começar em junho, mas levará alguns meses até que esteja claro se o modelo será capaz de recuperar os clientes perdidos.

Em Portugal, a BYD em abril vendeu 425 carros e a Tesla vendeu 302. Estes são importantes indicadores que mostram uma confiança no mercado na marca chinesa.

O fraco desempenho acontece no meio dos protestos contra Elon Musk na Europa e nos Estados Unidos, impulsionados por sua proximidade com o presidente americano Donald Trump.

Após a divulgação do balanço do primeiro trimestre, Musk afirmou que pretende reduzir o tempo dedicado a Trump e concentrar-se mais na gestão da empresa.

As ações da Tesla chegaram a cair 1,9% no pré-mercado na passada terça-feira, dia 6. Desde a máxima histórica registada em dezembro, os títulos acumulam queda de 42%, conforme refere a Bloomberg.