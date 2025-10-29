Um buraco na estrada danificou-lhe o veículo? Afinal quem paga?
Infelizmente existem algumas estradas em Portugal que estão um pouco "rebentadas". Além do piso bastante gasto, têm também buracos que podem danificar os veículos. Se o seu veículo ficar danificado, afinal quem paga?
Se o seu veículo sofrer danos por causa de um buraco pode pedir à entidade responsável pela manutenção da estrada que lhe pague os gastos que teve com a reparação. Mas para isso, precisa de reunir provas.
As provas vão permitir demonstrar que a responsabilidade é imputável à entidade responsável pela manutenção da via. Para as conseguir, além de fotografar os danos no carro e o buraco na estrada que os causou, deve também chamar as autoridades policiais. São elas que vão elaborar um documento participativo: o chamado auto de notícia.
Veículo danificado? Faça participação...
- Se ao passar por cima de um buraco na estrada, a sua viatura sofrer danos, é necessário ter provas de que houve falta de diligência. Neste sentido, proceda da seguinte forma:
- Tire fotografias ao buraco na estrada causador do dano.
- Chame as autoridades (como a PSP ou GNR) ao local, para efetuarem o levantamento do auto.
- Contacte com a entidade responsável pela via, para comunicar a ocorrência, reportando os elementos anteriores, de modo a ser efetuada uma peritagem e a orçamentação do dano.
- De seguida tem duas soluções:
- A entidade responsável (ou a seguradora, caso exista seguro) procede a uma peritagem do sinistro ou do dano e o processo segue os termos normais.
- A entidade responsável solicita um orçamento ao sinistrado, responsabilizando-se pelo pagamento do arranjo (diretamente à oficina ou ressarcindo diretamente o proprietário do veículo).
É tão bonito na teoria. E na pratica?
um calvário como tudo em PT 🙂
Convém referir que para apresentar a queixa temos que levantar copia do auto na PSP que custa 26€ por página!
Porra.
Uma vez numa dessas situações tive a GNR a pedir 50€ para ir ao local.
Tudo muito bonitinho. Vai lá tentar provar.
Como diz o brasileiro, “Historia para o boi dormir”.
e com o apoio da cobertura protecção jurídica
As autoridades recusam ir ao local, dizendo que não têm patrulhas
Há 10 anos que espero resposta da CML.
Estamos bem a caminho do terceiro mundo ! Estou a equacionar recuperar a criação de burros e carroças da maneira como as estrada vão ..!!