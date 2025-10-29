Um buraco na estrada danificou-lhe o veículo? Afinal quem paga?

Infelizmente existem algumas estradas em Portugal que estão um pouco "rebentadas". Além do piso bastante gasto, têm também buracos que podem danificar os veículos. Se o seu veículo ficar danificado, afinal quem paga?

Se o seu veículo sofrer danos por causa de um buraco pode pedir à entidade responsável pela manutenção da estrada que lhe pague os gastos que teve com a reparação. Mas para isso, precisa de reunir provas.

As provas vão permitir demonstrar que a responsabilidade é imputável à entidade responsável pela manutenção da via. Para as conseguir, além de fotografar os danos no carro e o buraco na estrada que os causou, deve também chamar as autoridades policiais. São elas que vão elaborar um documento participativo: o chamado auto de notícia.

Veículo danificado? Faça participação...