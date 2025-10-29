PplWare Mobile

Um buraco na estrada danificou-lhe o veículo? Afinal quem paga?

· Motores/Energia 9 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. Nuno Pereira says:
    29 de Outubro de 2025 às 14:36

    É tão bonito na teoria. E na pratica?

  2. P says:
    29 de Outubro de 2025 às 14:46

    Convém referir que para apresentar a queixa temos que levantar copia do auto na PSP que custa 26€ por página!

  3. Eu says:
    29 de Outubro de 2025 às 14:48

    Tudo muito bonitinho. Vai lá tentar provar.
    Como diz o brasileiro, “Historia para o boi dormir”.

  4. OraBolas says:
    29 de Outubro de 2025 às 15:11

    e com o apoio da cobertura protecção jurídica

  5. Manuel Bento says:
    29 de Outubro de 2025 às 15:19

    As autoridades recusam ir ao local, dizendo que não têm patrulhas

  6. Manuel says:
    29 de Outubro de 2025 às 16:00

    Há 10 anos que espero resposta da CML.

  7. TiagoR says:
    29 de Outubro de 2025 às 16:21

    Estamos bem a caminho do terceiro mundo ! Estou a equacionar recuperar a criação de burros e carroças da maneira como as estrada vão ..!!

