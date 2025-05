Dietas ricas em gordura e açúcar afetam o funcionamento do cérebro, reforça estudo

Uma nova investigação da Universidade de Sydney concluiu que as dietas ricas em gorduras e açúcar (em inglês, HFHS) afetam o funcionamento do cérebro. As conclusões baseiam-se num conjunto crescente de provas que demonstram o impacto negativo destas dietas, além dos seus conhecidos efeitos físicos.

As conclusões de um estudo da Universidade de Sydney baseiam-se num conjunto crescente de provas que demonstram o impacto negativo das dietas HFHS na capacidade cognitiva, indo além dos seus conhecidos efeitos físicos.

Publicada no International Journal of Obesity, a investigação é a primeira a testar em seres humanos a relação entre as dietas HFHS, particularmente as ricas em açúcar refinado e gordura saturada, e a navegação espacial na primeira pessoa.

A navegação espacial é a capacidade de aprender e recordar um trajeto de um local para outro, um processo que pode aproximar a saúde do hipocampo do cérebro.

Segundo a investigação, liderada por Dominic Tran, da Faculdade de Psicologia da Faculdade de Ciências, as dietas HFHS têm um efeito prejudicial nalguns aspetos da função cognitiva, sendo provável que esses efeitos se centrem no hipocampo, uma estrutura do cérebro importante para a navegação espacial e a formação da memória, em vez de atuarem em todo o cérebro.

A boa notícia é que pensamos que se trata de uma situação facilmente reversível. As mudanças na dieta podem melhorar a saúde do hipocampo e, portanto, a nossa capacidade de navegar no nosso ambiente, como quando estamos a explorar uma nova cidade ou a aprender um novo caminho para casa.

Para o estudo, a equipa de investigação recrutou 55 estudantes universitários com idades compreendidas entre os 18 e os 38 anos. Cada participante preencheu questionários sobre o consumo de alimentos açucarados e gordos.

Além disso, foi testada a sua memória de trabalho num exercício de memória e foi registado o seu índice de massa corporal (IMC).

Exercício de memória A experiência em si exigia que os participantes navegassem num labirinto de realidade virtual e localizassem uma arca do tesouro seis vezes. O labirinto estava rodeado de pontos de referência que os participantes podiam utilizar para se lembrarem do seu percurso. O ponto de partida e a localização da arca do tesouro permaneciam constantes em cada tentativa. Se os participantes encontrassem o tesouro em menos de quatro minutos, passavam ao ensaio seguinte. Se não conseguissem nesse tempo, eram teletransportados para a sua localização e tinham 10 segundos para se familiarizarem com esse local antes do ensaio seguinte. Um sétimo ensaio retirou a arca do tesouro do labirinto virtual, mas pediu aos participantes que encontrassem e marcassem a sua localização anterior com base apenas na memória.

Os participantes com níveis mais baixos de gordura e açúcar nas suas dietas foram capazes de identificar a localização da arca do tesouro do exercício de memória com um grau de precisão mais elevado do que aqueles que consumiam estes alimentos várias vezes por semana.

Depois de controlar a memória de trabalho e o IMC, medidos separadamente da experiência, a ingestão de açúcar e gordura pelos participantes foi um indicador fiável do desempenho no sétimo teste final. Há muito que sabemos que o consumo excessivo de açúcar refinado e de gorduras saturadas aumenta o risco de obesidade, de doenças metabólicas e cardiovasculares e de determinados cancros. Sabemos também que estes hábitos alimentares pouco saudáveis aceleram o aparecimento do declínio cognitivo relacionado com a idade na meia-idade e nos adultos mais velhos.

Disse Tran, num comunicado sobre o estudo, afirmando que os resultados realçam a importância de fazer boas escolhas alimentares para manter uma função cerebral saudável.

Na perspetiva de Tran, a investigação dá provas de que "o regime alimentar é importante para a saúde do cérebro no início da idade adulta, um período em que a função cognitiva está normalmente intacta".

Ainda que a amostra utilizada nesta investigação não seja representativa da população em geral, Trans disse que as conclusões podem aplicar-se de forma mais alargada.

Aliás, "é provável que os nossos participantes fossem um pouco mais saudáveis do que a população em geral e pensamos que, se a nossa amostra representasse melhor o público, o impacto da dieta na navegação espacial seria provavelmente ainda mais pronunciado".