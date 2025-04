Samsung coloca em pausa o lançamento mundial da One UI 7 e do Android 15

Após meses de desenvolvimentos e com alguns atrasos, a Samsung começou finalmente a disponibilizar a One UI 7 e o Android 15 aos seus smartphones. Este lançamento foi iniciado na série Galaxy S24, mas agora foi colocado em pausa. A descoberta de um bug grave levou a esta decisão.

One UI 7 e Andriod 15 colocados em pausa

A Samsung, ao que tudo indica, terá colocado em pausa o lançamento da tão aguardada atualização One UI 7 do Android 15. Isto acontece após a descoberta de um bug que impedia alguns proprietários do Galaxy S24 de desbloquear os seus smartphones.

A pausa foi relatada pela primeira vez pelo leaker e informador Ice Universe, que revelou ter sido encontrado um “bug grave”. Embora as queixas pareçam ter vindo especificamente de proprietários sul-coreanos de dispositivos da série Galaxy S24, a Samsung optou pela segurança. Assim, pausou o lançamento em todos os modelos e em todo o planeta.

Ainda que alguns utilizadores já tenham descarregado a atualização para o One UI 7, utilizando a aplicação CheckFirm, confirma-se que a atualização já não está listada nos servidores da Samsung. Esta deixou de ser a versão mais recente do firmware em vários dispositivos Galaxy, com patches mais antigos a aparecer no seu lugar.

Samsung terá descoberto um “bug grave”

Do que se sabe, a Samsung não confirmou a pausa no lançamento. A informação existente dá conta que não tem planos para lançar uma correção para os utilizadores que já descarregaram a atualização do One UI 7.

A atualização, que conta com o Android 15 e uma série de atualizações de IA, começou a ser distribuída nos dispositivos Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6 há poucos dias. Começou na Ásia e foi depois alargada, com a Europa e os EUA terem já acesso a esta. Está disponível nos modelos Galaxy S25, com atualizações para a série Galaxy A mais barata, desde que estes telefones foram colocados à venda em fevereiro.

A implementação pausada ocorre após um longo atraso no lançamento da atualização para smartphones mais antigos. Chegou sete meses depois de o Android 15 ter sido disponibilizado aos programadores e dois meses depois do lançamento da série S25, que corre nativamente esta versão do software da Samsung.