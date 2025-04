Samsung cumpriu e a One UI 7 já começou a chegar aos Galaxy S24 e Z Fold

O desenvolvimento da One UI 7 sofreu vários revezes ao longo dos últimos meses. A Samsung procurou acelerar este processo de transformar o Android 15 na sua camada de personalização, mas acabou por demorar mais do que seria pensado. A espera termina agora, com a One UI 7 a chegar aos Galaxy S24 e Z Fold. A marca cumpriu e o Android 15 está disponível nos smartphones.

One UI 7 já começou a chegar aos Galaxy S24 e Z Fold

Enquanto a Google lançou o Android 15 há quase 7 meses, a Samsung acabou de começar a lançar a versão estável One UI 7 para os seus smartphones. A atualização esteve disponível para testes nos últimos meses, mas foi agora finalmente lançada para um público muito mais vasto.

Como está a ser relatado por muitos utilizadores de smartphones da Samsung, a atualização da One UI 7 começou a ser distribuída. Por agora está limitada aos utilizadores na Coreia do Sul, com mais países a receberem certamente nas próximas semanas. De destacar que todos os que estão nos testes beta podem ter prioridade para receber a atualização antes dos restantes.

A versão estável da One UI 7 está a ser lançada inicialmente para a série Galaxy S24 com números de compilação S928NKSU4BYCG/S928NOKR4BYCG/S928NKSU4BYCG. Mais dispositivos. Aqui inclui-se o Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 e Z Fold Special Edition, que também deverão receber a atualização em breve.

Atualização do Android 15 chega a mais Samsung em breve

Outro utilizador da comunidade também partilhou o calendário oficial para o lançamento da One UI 7 estável. Do que se vÊ, o processo de lançamento começa em abril para alguns dos principais produtos da smartphones Samsung lançados nos últimos dois anos e avançando gradualmente para os dispositivos mais antigos e de gama média. Espera-se que todo o processo termine em junho.

Aqui está o cronograma da Samsung para o lançamento da One UI 7:

Abril: Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Tab S10+/S10 Ultra, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra, S24 FE.

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Tab S10+/S10 Ultra, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra, S24 FE. Maio: Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra, S23 FE, Z Fold 3, Z Flip 3, A34, A35, S22/S22+/S22 Ultra, Tab S8/S8+/S8 Ultra, S21/S21+/S21 Ultra, Galaxy A16, Galaxy Quantum 5, Galaxy Quantum 4.

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra, S23 FE, Z Fold 3, Z Flip 3, A34, A35, S22/S22+/S22 Ultra, Tab S8/S8+/S8 Ultra, S21/S21+/S21 Ultra, Galaxy A16, Galaxy Quantum 5, Galaxy Quantum 4. Junho: Galaxy Tab S9 FE/S9 FE+, Galaxy A73, A53, A33, A25, A24, A15, Quantum 3, Jump 3, Jump 2, Buddy 3, Galaxy Tab A9/A9+, Tab Active 5, Tab Active 4 Pro, Wide 7.

Embora a atualização esteja atualmente disponível para utilizadores sul-coreanos, a Samsung garantiu que em breve estará acessível a utilizadores de todo o mundo nos próximos dias e semanas. Espera-se que este processo demore ainda algum tempo, mas certamente que irá ser aproveitado por muitos equipamentos que assim têm acesso ao Android 15 e a mais novidades da marca.