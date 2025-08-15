Google declara guerra às imagens de nudez no Android e começa pelas mensagens

A Google lançou uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores ocultar imagens de nudez em conversas no Android. A gigante tecnológica lançou uma atualização para a aplicação Mensagens que deteta conteúdo sensível e alerta os utilizadores antes de o abrir. Esta nova funcionalidade estará disponível para todos os utilizadores a partir de agora.

Numa atualização no seu fórum de ajuda, a Google anunciou que a app Mensagens para Android inclui agora alertas de conteúdo sensível. Esta funcionalidade impedirá imagens com nudez ao enviar ou receber mensagens, avisando os utilizadores antes de as abrir. Isto significa que, se alguém lhe enviar uma fotografia com nudez, a aplicação irá desfocar a fotografia automaticamente.

Segundo a Google, os alertas de conteúdos sensíveis utilizam o SafetyCore, um serviço Android que classifica conteúdos indesejados para proteger os utilizadores. A empresa refere que a análise é realizada inteiramente no smartphone, pelo que não é necessário preocupar com o acesso do Google. O serviço também não envia dados, conteúdos ou resultados identificáveis para os servidores da empresa.

Como ocultar a nudez no Android Messages

Quem envia ou recebe imagens de nudez com frequência no telemóvel e não quer ser surpreendido, a nova funcionalidade Mensagens pode ajudar. As fotos de nudez não são categorizadas nem desfocadas por defeito, a menos que seja adolescente, pelo que é necessário ativar os alertas de conteúdo sensível no smartphone seguindo estes passos.

Abrir a aplicação Google Mensagens e tocar na fotografia de perfil no canto superior direito. Selecionar a opção Definições de mensagem. Descer nas opções até encontrar Proteção e segurança. Tocar em Gerir alertas de conteúdo sensível. O smartphone irá mostrar para uma nova janela de definições para ativar alertas e saber mais sobre esta funcionalidade.

Os alertas de conteúdo sensível foram anunciados em outubro de 2024 como uma iniciativa para proteger os utilizadores do Android . Além desta funcionalidade, a aplicação integrou outras funcionalidades de segurança para combater fraudes conhecidas, como anúncios de emprego ou alertas de entrega de encomendas, mensagens fraudulentas de remetentes internacionais e alertas sobre links potencialmente perigosos.

Alguns destes recursos começaram a ser testados há meses, antes de serem totalmente integrados na versão final da aplicação. Embora estas implementações sejam entusiasmantes, nem todos os utilizadores do Android poderão aceder-lhes, a menos que utilizem o Google Mensagens como aplicação padrão.

Isto significa que o smartphone não irá apagar as fotos de nudez enviadas através do WhatsApp, Telegram ou outra aplicação de mensagens. Esta funcionalidade está disponível apenas em aplicações que se integram com o serviço SafetyCore do Google. Alguns, como o Instagram, já têm filtros especiais que se aplicam a este tipo de conteúdo.