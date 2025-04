Perdas de 5,3 biliões! Apple, Meta, Tesla, Nvidia, Microsoft, Amazon e Alphabet em queda

As sete maiores empresas de tecnologia do mundo, conhecidas como os “Sete Magníficos”, sofreram uma desvalorização combinada superior a 5,3 biliões de dólares, aproximadamente 4,8 biliões de euros. Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla viram a sua capitalização em bolsa encolher significativamente.

A turbulência acentuou-se após o anúncio de tarifas globais de 10% por parte de Donald Trump na quarta-feira, 2 de abril, com taxas adicionais previstas para regiões como a China e a União Europeia. Esta medida desencadeou uma queda abrupta em Wall Street, com o índice tecnológico Nasdaq a registar perdas próximas de 12% nas duas sessões seguintes, e o Dow Jones a cair perto de 10%.

Nenhuma das gigantes tecnológicas conseguiu sustentar a marca dos três biliões de dólares em valor de mercado que algumas, como Apple, Microsoft e Nvidia, alcançaram meses antes. A capitalização da Apple recuou de um máximo de 3,89 biliões de dólares para os atuais 2,83 biliões.

A Nvidia viu o seu valor cair de 3,71 biliões para 2,3 biliões de dólares, enquanto a Microsoft desceu de 3,38 biliões para 2,68 biliões de dólares. Já Meta, viu o seu valor de mercado reduzir-se para 1,28 biliões de dólares, face a um pico anterior de 1,87 biliões. Analistas apontam que as avaliações destas empresas se encontravam excessivamente elevadas.

O atual colapso do mercado provoca uma correção violenta. A incerteza paira sobre o fim desta tendência descendente. Os especialistas afirmam ainda que ainda não há sinais claros de quando vão parar. Fatores específicos também pesam sobre algumas destas empresas. Os analistas fazem notar que a forte dependência da Apple na produção asiática a torna vulnerável.

Acrescentam que os Estados Unidos enfrentam um abrandamento económico e uma perda da confiança dos investidores. O impacto das tarifas poderá deteriorar ainda mais os indicadores macroeconómicos e impulsionar a inflação para além do esperado, desafiando as previsões da Reserva Federal dos EUA.

Os “Sete Magníficos” beneficiaram de ganhos robustos nas semanas após a eleição de Trump, impulsionados pela boa relação com o presidente. O seu valor de mercado caiu agora drasticamente e as quedas acumuladas no ano são expressivas. A Tesla lidera as perdas com quase 41%, seguida pela Nvidia com mais de 36%. Apple, Amazon e Alphabet registam quedas próximas de 28%, enquanto a Meta perde 21% e a Microsoft mais de 19%.