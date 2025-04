Efeito Trump? Preços do iPhone e produtos Apple devem disparar após tarifas

A última jogada do presidente Trump está a fazer vítimas que não sabiam que iam ser envolvidas. As novas tarifas anunciadas, reveladas como sendo um movimento para reestabelecer a justiça nos mercados, vão fazer disparar o preço de muitos produtos. Entre eles estão o iPhone e outros produtos da Apple, que assim vão passar a custar muito mais aos americanos e não só.

Preços do iPhone e produtos Apple devem disparar

A novidade caiu como uma bomba sobre as principais empresas tecnológicas americanas. Ao anunciar uma série de novas tarifas contra a China, a Europa e vários países asiáticos, Donald Trump está a reacender a guerra comercial e a visar os gigantes digitais que fabricam os seus produtos no estrangeiro. A Apple, estando na linha da frente, pode ser forçada a aumentar os seus preços drasticamente.

Ainda que tenha mostrado o seu apoio claro a Donald Trump, a Apple parece estar agora a ser vítima das ações do presidente americano. A empresa esforçou-se em diversificar a sua cadeia de produção para evitar tornar-se dependente da China, isto parece não ter funcionado. Isto porque, infelizmente, as tarifas de Trump também afetam os países onde tem produção.

A Apple fabrica iPhones e AirPods na Índia, e as importações alfandegárias estão sujeitas a um imposto de 27%. O Vietname, que produz AirPods, iPads, Apple Watches e Macs, enfrenta uma taxa alfandegária de 46%. Da mesma forma, temos outros exemplos, como 24% para a Malásia, 37% para a Tailândia e 20% para a Irlanda.

Culpa é de Trump das tarifas que vai aplicar

Uma solução possível seria a Apple absorver todas as novas tarifas, mas é algo que parece pouco provável. A fabricante goza de uma margem considerável, mas tem ainda de comportar aqui outras despesas (marketing, salários, etc.) para além do fabrico. A margem líquida da Apple é muito mais baixa, mas ainda assim muito confortável.

Estima-se que seria necessário um aumento de 40% no preço nos dispositivos para compensar o custo das tarifas. Um iPhone 16 de 799 dólares custaria mais de 1.100 dólares. A Apple tem ainda a opção de fabricar os seus produtos nos EUA, mas não é possível transpor a produção global de forma rápida. E mesmo que a empresa o conseguisse, os dispositivos fabricados nos EUA ainda custariam mais: os salários americanos são muito mais elevados do que os da China, Índia ou Vietname.

Há ainda as repercussões das tarifas americanas no resto do planeta. Os países visados ​​por Trump não têm intenção de deixar que isso aconteça sem reagir. A UE prepara medidas que podem afetar a Apple, tributando os serviços de forma mais pesada. Os consumidores americanos devam preparar-se para o aumento dos preços, mas os clientes na Europa e outros países também podem ser vítimas da escalada interminável de preços.