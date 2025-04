O mercado automóvel tem estado a mudar na Europa e em outras paragens. Ainda que os elétricos sejam a escolha óbvia, há marcas que estão a ser preteridas como temos mostrado. Os últimos dados mostram que Portugal segue essa mesma linha e os portugueses preferem veículos elétricos na hora de comprar carros novos. Conheça os números mais recentes.

Mercado continua a crescer a bom ritmo

O mercado automóvel em Portugal registou uma recuperação em março, interrompendo uma sequência de dois meses de declínio. Segundo os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram comercializados 27.787 veículos automóveis no país durante o mês, representando um aumento de 5,9% em relação ao período homólogo.

Apesar deste crescimento mensal, o balanço do primeiro trimestre de 2025 revela uma ligeira contração no mercado automóvel português. No total, foram colocados em circulação 67.788 novos veículos entre janeiro e março, indicando uma diminuição homóloga de 1,1%.

Portugueses preferem veículos elétricos

Nos veículos ligeiros de passageiros, a tendência dos elétricos continua a acentuar-se. No primeiro trimestre, a maioria das novas matrículas (65,1%) correspondeu a veículos movidos a energias alternativas. Dentro deste grupo, destacam-se os veículos híbridos convencionais (HEV), com 24,5% das vendas, seguidos pelos veículos 100% elétricos (BEV) com 20,8% e pelos híbridos plug-in (PHEV) com 11,5%. Em contrapartida, os veículos a gasolina representaram 29,3% do mercado trimestral, enquanto os movidos a gasóleo ficaram pelos 5,5%.

Analisando o desempenho de marcas específicas no mercado de elétricos, a Tesla registou uma queda de 25,7% nas suas vendas em Portugal no primeiro trimestre de 2025, comparativamente ao ano anterior, totalizando 2.145 unidades vendidas. Em sentido inverso, a fabricante chinesa BYD apresentou um crescimento significativo de 206,6% no mesmo período, alcançando a marca de 1.260 veículos comercializados.

Outras áreas de vendas de carros em Portugal

Quanto ao mercado de veículos ligeiros de mercadorias, março assinalou uma descida de 8,5% face ao mês homólogo de 2024, com 2.600 unidades matriculadas. Contudo, no acumulado do primeiro trimestre, este segmento atingiu 7.646 unidades, o que se traduziu num ligeiro aumento de 0,7% em comparação com o período homólogo de 2024.

Os dados da ACAP ilustram um cenário misto no início de 2025, com uma recuperação pontual em março, mas uma ligeira retração no acumulado trimestral. Esta é marcada pela contínua e forte adesão aos carros elétricos no segmento de passageiros e por dinâmicas distintas entre os principais fabricantes de veículos deste tipo.