Android 16: Google pode roubar ideia à Apple para tratar das definições das apps

A Google continua a desenvolver o Android 16 e em breve teremos novidades importantes. A mais recente descoberta vem mostrar que a gigante das pesquisas poderá tratar as definições das apps de forma diferente, indo à Apple roubar uma ideia e usá-la como inspiração.

Android 16 pode mudar das definições das apps

Há uma mudança a chegar com o Android 16 e que mudará como as apps tratam as definições. Uma nova API permitirá aos programadores integrar esta componente das apps diretamente nas definições do sistema. O desenvolvimento sugere que o Android 16 terá a API SettingsPreferenceService que pode transformar o ecrã de Definições do Android num ponto central para preferências específicas das apps.

Os programadores vão decidir se querem guardar as preferências da app nas definições do sistema, com uma opção para destacar apenas um determinado tipo. Estes podem definir preferências como de leitura ou graváveis, ou marcar preferências como 'DEEPLINK_ONLY', com uma ligação direta para definições específicas na app em questão.

Além disso, utilizando esta API, os programadores também poderão marcar as definições como ‘EXPECT_POST_CONFIRMATION’ para alterações reversíveis. Há ainda as opções ‘NO_DIRECT_ACCESS’ para definições sensíveis que devem ser alteradas a partir da app e ‘NO_SENSITIVITY’ para definições que podem ser alteradas sem consentimento explícito.

Google pode roubar esta nova ideia à Apple

Para referência, os programadores que trabalham em apps para iPhones têm acesso a uma API similar no iOS. Esta é raramente utilizada em todo o seu potencial. Embora a adição de preferências específicas da app no menu Definições mais amplo criasse uma experiência de utilizador muito mais integrada e unificada, isto pode não acontecer.

Só faria sentido se a API fosse amplamente adotada. A usabilidade diminui se tiver de ir manualmente às Definições só para garantir se uma app oferece preferências integradas e descobrir que isso não acontece, devendo navegar até às opções desta. A relutância em contribuir com preferências provavelmente estender-se-ia ao Android se a Google disponibilizasse a API para todas as apps de terceiros.

Em alternativa, a Google pode limitar o SettingsPreferenceService às suas próprias aplicações ou outras aplicações do sistema. Isto pode originar uma utilização limitada, mas com uma taxa de 100%. Com o Android 16 a atingir uma estabilidade grande, será em breve que se vai conhecer se esta API será limitada às aplicações do sistema ou aberto a todos quando a estabilidade chegar em junho.